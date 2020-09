Orosházi győzelem a Magyar Kupában

Győzelemmel kezdték a 2020–2021-es szezont az orosházi női kézilabdázók, akik a Magyar Kupa keretében játszották az első tét meccsüket pénteken. Az NB I B-s bajnokságban is rivális Szeged volt a vendég, amely mindössze a találkozó elején vezetett, a folytatásban már a hazaiak akarata érvényesült, akik elsőként jutottak a Magyar Kupa második fordulójába.

OXXO Energy Orosházi NKC–PC Trade Szegedi NKE 31–24 (16–11)

Magyar Kupa női-mérkőzés. Orosháza 100 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel. Orosháza: CSEH – Bíró 3, KENYERES 7, Nemes 3, Magó 3, Tóth S. 1, Moharos 4. Cs.: Gedó (kapus), Herjeczki-Antal 3 (1), Szabó D. 2, Márczy 5, Papp E., Ács, Gabnai, Horváth B. Edző: Herbert Gábor. A Szeged legjobb dobói: Zsikó 6, Kozma 5, Szécsi 5 (1).

Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1.

Jobban kezdett a Szeged, a 8. percben fordult először a kocka, amikor is 4–3-nál már orosházi előnyt mutatott az eredményjelző. Innen már rendre a hazaiak jártak előrébb, a 18. percre 11–7-re növelték előnyüket. Különösen Kenyeres Barbara volt elemében, aki a góljaival segített, Cseh Roberta pedig a kapuban mutatott be bravúrokat, így a szünetre az addigi legnagyobb előnyt sikerült kiharcolnia a hazaiaknak.

A második félidőt is eredményesebben kezdték az orosháziak, sikerült újabb gólokkal elhúzniuk, a vendégeket pedig még sérülések is sújtották. Herbert Gábor a végjátékhoz közeledve minden játékosának lehetőséget tudott adni, így is meggyőző különbséggel nyert a házigazda.

Herbert Gábor: – Elismerésem a csapatnak az első „hivatalos” győzelemhez! A játékunkkal nem mindig voltam elégedett, de kaptam vissza a héten gyakorolt dolgokból. A mai meccs jól szolgálta a jövő heti bajnoki nyitányra való felkészülést. A sérülést szenvedő szegedi lányoknak mielőbbi gyógyulást kívánok!