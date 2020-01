Értékes egy pontot szerzett az Amazonok az éllovas ellen

Bravúros pontot szerzett a Gyulai Amazonok női együttese a hétvégi NB I-es futsal mérkőzésen a listavezető TFSE ellen.

Ahogy azt várni lehetett, a mérkőzés elején a TF irányította a meccset, a gyulai csapat a védekezésre helyezte a hangsúlyt, helyzetek azonban a gyors kontrák révén a hazai csapat előtt adódtak. Bálint Rebeka két perc alatt kétgólos előnyhöz is juttathatta volna csapatát, de Ősz Csenge mindkét helyzetnél a helyén volt. Az első találat Pádár Anita nevéhez fűződött, aki a 11. percben egy hibát kihasználva a hosszú sarokba helyezte a játékszert. A félidő vége előtt egy perccel Gruber Brigitta juttatta szerencsésen a hálóba a labdát, így kétgólos előnnyel fordulhattak a csapatok.

A második félidőben szerkezetet váltottak a vendégek, a fürdővárosiaknál továbbra is a védekezés dominált. Rengeteg helyzet adódott mindkét oldalon, szép cselek, látványos szerelések és helyzetek jellemezték a fordulatos találkozót. A szépítő találat a mezőny legfiatalabb játékosa, Mázik Flóra nevéhez fűződött, aki egy látványos gyulai kontra után szerzett szép gólt. Vérszemet kapott az Amazonok, és nagy elánnal próbált támadásokat vezetni. A fővárosi alakulat azonban továbbra is rendkívül szép futsalt játszott, több lehetőség adódott előttük is, de a befejezésekkel ezen a napon bizony hadilábon álltak. Ez elmondható a gyulai csapatról is, amely sok helyzetet, kontrát puskázott el a második félidő végén.

Bálint Rebeka az ellene jogosan megítélt szabadrúgást, noha kis szerencsével, de értékesítette, döntetlenre módosítva az állást. Az eredmény igazságos, de meg kell jegyezni, hogy mindkét csapat győzhetett volna, ám a kapusok mindkét oldalon kiemelkedően teljesítettek. A helyzetkihasználás ugyanakkor a fővárosi és a gyulai oldalon is igen gyenge volt.

Gyulai Amazonok–TFSE 2–2 (0–2)

NB I-es női mérkőzés, Gyula. V.: Telek (Petrovszki, Gyebrovszki). Gyula: Palócz – Fülöp, Molnár Á., Bálint, Sovány. Cs.: Balogh N., Kurai, Mázik, Szerb. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Mázik a 27., Bálint a 31., ill. Pádár a 11., Gruber a 20. percben.

Molnár Zoltánné: – Az első félidőben nagyon kellett volna a gól, ilyen kaliberű csapat ellen nem lehet ilyen gyenge a helyzetkihasználás. A lányok nagyot küzdöttek, főleg a második félidőben, végig fegyelmezetten betartották azt, amit kértem tőlük. Véleményem szerint igazságos döntetlen született, még ha ellenfelünk előrébb is jár, mint a mi csapatunk. Fontos egy pontot tartottunk itthon, elismerésem a csapatnak!