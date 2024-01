CNC gépkezelő

A gyöngyösi szakmunkás állások között a CNC gépkezelői pozíció gyakran visszatérő lehetőség. Megjelenésére a régióra specializálódott GyongyosAllas.hu kínálatában is többször volt már példa, legutóbb épp a napokban. A CNC gépkezelői munkakör egy komoly felelőségekkel járó pozíció, ahol az alapvető feladatot a gépek megfelelő működtetése és a gyártási specifikációk követése jelenti.

Ehhez a gépkezelőnek programoznia kell a CNC gépet, azaz előre meghatározott utasításokat adnia a műveletek végrehajtásához. Feladata továbbá az alapanyagok, például a fémszálak, lemezek vagy rudak helyes méretezésének és rögzítésének biztosítása is. Emellett a gépkezelő kiválasztja a megfelelő szerszámokat, ellenőrzi és beállítja a gépet, majd felügyeli a gyártási folyamatot, illetve ellenőrzi a legyártott alkatrészek minőségét. Szükség esetén elvégzi a korrekciókat a gépbeállításban vagy a programozásban, hogy biztosítsa a pontos és szabványos termelést.

Feladatai mindemellett dokumentációs tevékenységekkel is együtt járnak, beleértve a programok, a beállítások és az esetleges módosítások rögzítését. Összességében tehát egy igen összetett munkakör, amelynek betöltésének elengedhetetlen feltétele a releváns szakmunkás bizonyítvány megléte.

Villanyszerelő

A villanyszerelői pozíció szintén azon szakmunkás állások egyike, amely már többször is előfordult az említett gyöngyösi állásportálon. A munkakör feladatait jelentős mértékben meghatározza, hogy pontosan milyen területet érintő villanyszerelői munkáról is beszélünk, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a különböző elektromos berendezések telepítése, karbantartása és javítása köré szerveződnek a napi teendők.

Egy korábbi, a GyongyosAllas.hu felületén megjelent álláslehetőség esetében például kapcsolószekrények szereléséhez és bekötéséhez, erős és gyenge áramú szerelések elvégzéséhez, erőművi berendezések telepítéséhez, valamint általános és ipari villanyszerelői munkák ellátásához kerestek villanyszerelőt. Az ehhez hasonló lehetőségek kapcsán alapvető elvárás a villanyszerelői képesítés, ami mellett a szakmai rutin, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek, sőt, olykor a B kategóriás jogosítvány is megjelenik elvárásként.

Lakatos

Végezetül pedig megemlítendő, hogy a lakatos állások iránt érdeklődők is jó esélyekkel böngészhetik a GyongyosAllas.hu kínálatát. Egyebek mellett gyártói környezetben történő csiszoláshoz, sorjázáshoz, valamint egyedi berendezések gyártásához, acélszerkezetek összeállításához is kerestek már képzett lakatosokat a portálon keresztül. Sőt egy másik, némiképp összetettebb munka esetében, különböző karbantartói feladatokkal is kiegészült a munkakör. Összességében tehát sokféle lehetőség adódhat a lakatos végzettséggel rendelkező szakmunkások előtt Gyöngyösön.