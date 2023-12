December 6-án a Plazma Claus extra nappal vette kezdetét az ünnepi akció sorozat a centrumban. Ezen a napon maga a Mikulás is jelen volt a helyszínen, aki mindenkit csokival lepett meg. Már három éve hagyomány a centrumnál, hogy az extra nap alkalmából az aznapi plazmaadók 30 ezer Forint értékben kívánhattak a Mikulástól úgy, hogy vágyaikat egy képeslapra írták. Közülük sorsoltak ki a centrum munkatársai hat szerencsés nyertest, nekik harminc ezer forint értékben teljesítették a kívánságukat.

December harmadik péntekje a nemzetközi csúnya karácsonyi pulcsi nap, ezt pedig természetesen a centrumban is megünnepelték. December 15-én minden plazmaadó, aki a csúnya karácsonyi pulcsijában érkezett, a következő plazmaadására plusz 1000 Forintos kifizetést zsebelhetett be. Egy szerencsés plazmaadónak pedig a jövő évi csúnya karácsonyi pulcsijához is hozzájárult a centrum, ugyanis napi nyereményként kisorsoltak egy 50 ezer Forint értékű C&A vásárlási utalványt.

Az ünnepekre való tekintettel december 16-án, szombaton hosszított nyitva tartással várták a plazmaadókat a Jókai utca 1-19. szám alatt, ennek apropóján pedig minden plazmaadó plusz 1000 Forintos kifizetésben részesült. Ezt követően, december 20-án rendezték meg a már nagy hagyományoknak örvendő Hősök Napját, amikor az alapkifizetés mellé szintén plusz 1000 Forintot kaptak aznapi plazmaadók.

Az újévre is készülnek

December 29-én, pénteken Szilveszterre hangoló extra nappal várják a plazmaadókat alkoholmentes pezsgővel és buli hangulattal. A centrum a szilveszteri ünnepléshez és jó hangulathoz is szeretne hozzájárulni, így azok között, akik ezen a napon látogatnak el plazmaadásra, közöttük egy 50 ezer Forint értékű utalvány talál majd gazdára.

A rendszeres plazmaadók decemberben egyébként már a januári kifizetésüket is előkészíthették, hiszen, akik ebben a hónapban legalább négy alkalommal adtak plazmát, ők minden további, januári plazmaadásukra plusz 1000 Forint kifizetésben részesülnek majd.

Négy szerencsés Azahriah koncertre mehet májusban

Azahriah, aki jelenleg hazánk egyik legnépszerűbb előadója, három teltházas koncertet ad Budapesten tavasszal. A jegyek már az összes nagykoncertre elkeltek, azonban a plazmaadók közül még négyen biztosan ott lesznek a május 24-i koncerten a Puskás Arénában.

A Plazma Center négy önálló, tehát egy személyes jegyet sorsol ki. Egy-egy belépőt azok között, akik december 1-e és 23-a között mentek alkalmassági vizsgálatra, és január 31-ig négy plazmaadást teljesítenek; kettő jegyet pedig azon plazmaadók között, akik december 1-e és január 1-e között nyolc plazmaadást tudhatnak maguk mögött. A szerencsés nyerteseket január végén, február elején sorsolják ki a centrum munkatársai.