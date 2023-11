A Szent András ünnepi Esthajnal válogatása a főzde négy legemlékezetesebb karácsonyi sörének egyedülálló kombinációját tartalmazza: az Esthajnal ’14-et (pine ale fenyőrüggyel és borókával), az Esthajnal ’18-at (imperial stout füstölt szilvával), az Esthajnal ’19-et (black IPA őszibarackkal) és az Esthajnal ’22-őt (mézeskalácsos belga ale). Ha valaki érdeklődik a kisüzemi sörök iránt ezzel a válogatással biztosan újraélheti az elmúlt 10 év karácsonyainak legszebb pillanatait, vagy csak bepótolhatja azokat az élményeket, amelyről korábban lemaradt.

A Szent András Sörfőzde ügyvezetője, Bukovinszky Béla elmondta: "A Best of Esthajnal válogatás nem csupán egy ünnepi sörkollekció, hanem egy üzenet is: a karácsony és az ajándékozás fontosságát szeretnénk hangsúlyozni. Ezek a már-már ikonikus sörök nem csupán egy nosztalgikus utazást jelentenek a múltba, de lehetőséget adnak arra is, hogy valami igazán különleges meglepetéssel ajándékozhassuk meg azokat, akiket igazán szeretünk.”

Az idei Esthajnal válogatás tökéletes ajándék mindazoknak, akik szeretnék megosztani az ünnepek varázsát családjukkal és barátaikkal, de izgalmas élmény azoknak is, akik szeretik az ízekben-illatokban gazdag fűszeres sörkülönlegességeket, vagy csak szívesen kipróbálnának valami újat a szeretet ünnepén.

A Szent András Sörfőzde 2013 óta készíti el minden évben Esthajnal néven az aktuális karácsonyi sörét. A sorozat darabjai minden évben ezen a néven, de évről évre más ízvilággal készülnek. A főzde törekszik arra, hogy ahogyan más sörei, úgy Esthajnal-alkotásai is kategóriákat feszegessenek.