Áprilisban sem maradtak el az akciók, a leendő és a visszatérő plazmaadókat rendkívüli kifizetésekkel várták áprilisban, melynek feltétele az volt, hogy 7 hét alatt teljesítsenek 5 plazmaadást a segítő szándékú emberek és így több mint 90.000 forinthoz is hozzá juthattak az érdeklődők az akció részeként. Áprilisban öt Hősök napja is várta a plazmaadókat, amely révén szintén plusz juttatásban részesülhettek.

Április 13-án Családi Nap címmel szerveztek extra napot a békéscsabai Plazma Centerben. Ezen apropóból plusz kifizetéssel, online nyereményjátékkal, napi nyereménnyel és logózott szatyorral várták a plazmaadókat. A nap támogatottja a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete volt, akiknek 150.000 forintot ajánlott fel az egészségügyi intézmény.

55 családdal rendelkezünk, helyi és közeli telelpülésekről is vannak tagjaink, nagyjából ez olyan 300 főt foglal magába. A mi egyesületünk speciális helyzetben van, ugyanis vannak három vagy annál több gyermekes családjaink is, de vannak olyan tagcsaládok is, akiknek nincs vagy ha van, akkor csak egy vagy két gyermekük van. Hozzánk bárki csatlakozhat, aki önkéntesként szeretne egy olyan közösséghez tartozni ahol a család az első. Az egyesületünk célja az anyaság tiszteletére való nevelés ez, az, amit szeretnénk programjainkon keresztül átültetni a társadalomba. Nagyon örültünk a felajánlásnak és meg is lepődtünk, az összeget szeretnénk közösségi rendezvények lebonyolítására fordítani, valamint számos jövőbeni tervünk van, amely megvalósításához is jó célt szolgál a támogatás - számolt be Leléné Sás Mária az egyesület elnöke.

Április 29-én újabb támogatáson vehettek részt a plazmaadók. Plazmaadással a Sérült Gyermekekért címmel tartották meg a hónap második extra napját. Ezen alkalomból szintén extra juttatással és meglepetéssel várták a plazmaadókat. Nap nyereményjátékban vehettek részt az aznapi plazmaadók és logózott pénztárcával térhettek haza. A nap részeként 150.000ft-ot adományozott a centrum az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület részére. Továbbá a centrum dolgozói részt vettek az egyesület által szervezett április 29-ei jótékonysági futóversenyen is, így a nevezéssel további 50.000 forinttal sikerült hozzájárulni az egyesület munkájához.

Az egyesületet érintett szülők alapították, hogy a gyermekeiknek a sorsát jobbá tegyük. Mi szülők is szeretünk sportolni és onnan jött a jótékonysági futóverseny ötlete. Az egyesület bevétele az 1%-ból, a jótékonysági sporteseményekből és felajánlásokból származik. Nagy örömmel fogadtuk a Plazma Center megkeresését is, a támogatás befolyt összegéből a pedagógusokkal egyeztetve a gyulai Esély Pedagógiai Központ EGYMI tagintézményben lakó gyermekeknek a életkörülményeinek javítását szeretnénk elősegíteni, így arra fordítjuk a támogatást összegét - árult el Felföldi Sándor az egyesület elnöke.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja részeként Békéscsabára érkezett április 30-án a Csaba Parkba, a Plazma Center jóvoltából egy szűrőkamion, ahol több, mint 40 vizsgálatból álló egészségügyi állapotfelmérésen vehettek részt a plazmaadók, valamint a centrum dolgozói.

Az egészségvédelmi program biztosította az olyan átfogó szűrővizsgálatok elvégzését, mint a kardiológiai vizsgálat, szemvizsgálat, hallásvizsgálat csak, hogy néhányat kiemeljük ezek közül, valamint egy széleskörű életmód-tanácsadást is magába foglalt a program. A vizsgálatok egy korszerű, modern szűrőkamionban történtek, melynek költségeit a Plazma Center fedezte.

Májusban további akciókkal és támogatásokkal jelentkezik a békéscsabai Plazma Center. További részletes információkért keressék a Plazma Center facebook oldalát https://www.facebook.com/bekescsabaplazma/ vagy honlapját a www.plazmacenter.hu oldalt.