A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola gyönyörű környezetben, a város szívében, az Élővíz-csatorna partján fekszik. Az állami fenntartású, a Gyulai Tankerületi Központ égisze alatt működő intézmény a térség egyik legmodernebb és legjobban felszerelt iskolaépületében várja a diákokat.

A környezet mellett az iskola is sokszínű, összetett lehetőségeket biztosít a gyermekek számára. A felkészült, kedves és humánus pedagógusok egyaránt figyelnek a tehetséggondozásra, és segítik a különböző területeken fejlesztést igénylő tanulókat.

Mint azt Deákné Domonkos Julianna intézményvezetőtől megtudtuk, az iskolát egyszerre jellemzi a hagyományok tisztelete és legújabb, legkorszerűbb pedagógiai módszerek, illetve technikák alkalmazása. 2016-ban a „Gyémánt Minősítésű Tehetséggondozó Központ” címet érdemelték ki, az iskola emellett Kiváló Akkreditált Tehetségpont, Örökös Ökoiskola és Örökös Boldog Iskola.

A továbbtanulási mutatók és a volt heppes diákok kiváló helytállása a középiskolákban, főiskolákon, egyetemeken egyaránt alátámasztja, hogy az iskolában magas színvonalú, eredményes pedagógiai munka zajlik. Az intézmény vezetése kiváló kapcsolatot ápol a Hepp családdal, az iskola névadójának leszármazottjaival is.

Az előző tanévben Bee-Bot-csomaggal gyarapodott az iskola. A Bee-Bot egy egyszerű és gyermekbarát programozható játékrobot, amely tökéletes eszköz az irányok tanításához és gyakorlásához. A diákok játék közben sajátítják el a programozás alapismereteit. A robotnak már van beceneve is: Zümi.

Zümivel a gyerekek a foglalkozások alatt a gyakorlópályák segítségével sok izgalmas helyet fedezhetnek fel; ilyen például az állatmesék világa. Összesen hatféle gyakorlópálya áll rendelkezésre, így a játék valóban sok lehetőséget nyújt az ismeretszerzésre, gyakorlásra, az informatika alapjainak elsajátítására. A Bee-Botok kiváló lehetőséget nyújtanak az alsó tagozatos diákok informatikai kompetenciájának fejlesztéséhez. Összesen négy robotméhecske áll a tanulók rendelkezésére.

Abacusan - Artec Keltsd életre” pályázati program a diákok olvasási kedvét és szövegértési kompetenciáit a robotika vonzó, izgalmas világát segítségül hívva fejleszti a gyerekeket. A kapcsolódó készlet színes építőelemei kiválóan alkalmasak a „világépítésre” – a szépirodalmi, történelmi, vagy akár ismeretterjesztő szövegek helyszíneinek, figuráinak, akár tájképeinek modellezésére, vizuális megjelenítésére.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola kiérdemelte az Örökös Ökoiskola címet, a környezeti nevelés, a környezettudatosság ennek megfelelően átszövi az iskola mindennapjait. A tanulók több mint 40 százaléka mindennap kerékpárral jár az intézménybe, aminek eredményeként elnyerték a „Békés Város Bringás Iskolája” címet. A biztonságos közlekedés érdekében a diákok gyermekkerékpáros képzésen is részt vesznek, illetve polgárőrök vigyázzák az intézmény diákjainak iskolába jutását nap mint nap, az épületben pedig iskolaőr segíti a biztonságot.

Visszatérve a környezettudatos gondolkodásra, az intézményben elérhető a szelektív hulladékgyűjtés, évente két alkalommal rendeznek papírgyűjtést, emellett a Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány szerződést kötött egy céggel a háztartásokban keletkező használt olaj és sütőzsiradék gyűjtésére.

Az iskola tanulói kiválóan szerepeltek a Klímabarát tanulmányi versenyen is, amely során több környezeti, szemléletformálási tevékenység és program valósult meg. Így klímakövetképzés, faültetés, kerékpározás, ökológiai lábnyom kiszámítása, klímakvíz kitöltése, klímavédelmi vállalások megtétele és dokumentálása, klímarajz készítése, receptírás helyi alapanyagok felhasználásával egyaránt szerepelt a feltételek között. A gyerekek egy-egy második és harmadik helyet szereztek a megmérettetésen.

2020. október 28-án a több Boldog Iskola címet követően az intézmény elnyerte az Örökös Boldog Iskola címet is. A cím elnyeréséhez vezető Boldogságóra program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

Az iskolában sokat tesznek azért, hogy a tanórákon kívül is jó hangulatot teremtsenek. Ennek egyik állomása volt, amikor tavaly decemberben háromszázötven játékmackóból álló különleges kiállítást rendeztek az intézményben.

A Gyulai Tankerületi Központ fontos feladatának tekinti a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztését, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítását – mondta el lapunknak Teleki-Szávai Krisztina. A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, ennek érdekében 2020 végén tematikusan csoportosítva támogatták a tanórai infokommunikációs ismeretek átadását 45 tanulói tablet, interaktív táblák, projektorok és kilenc LEGO robotcsomag biztosításával.

A robotok mára az oktatás megújulása, a korral való lépéstartás kulcselemévé nőtték ki magukat. Alkalmazásukkal fejleszthető a tanulók algoritmikus gondolkodása, megismerkedhetnek a programozási technikákkal, a természettudomány példáin keresztül történő eszközhasználat elsajátítása pedig támogatja a természettudomány, a technológia, műszaki és matematikai területek komplex fejlesztését. A tantermi oktatáshoz az optimalizált alapcsomag lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok megépítsenek, leprogramozzanak és teszteljenek olyan feladatokat, amik a valós robottechnológiából vett iskolai példák. Szoftverét űrszakértőkkel közösen fejlesztették ki.

Ahogy korábban említettük, az iskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tehetséges gyerekek kibontakoztathassák képességeiket. Az iskola, a sport és a mozgás, a nyelv és a kommunikáció, a digitális eszközhasználat, a matematikai logika, az idegen nyelv, a rajzolás és kézművesség, a természet – és társadalomtudományok terén egyaránt segítik a gyerekeket ebben.

Februárban az iskola 21 tanulója vett részt a Békéscsabán megrendezett Úszás Diákolimpia Megyei Döntőjén. Két arany- és egy ezüstérem mellett számos remek pontszerző helyezés dicséri a fiatalok teljesítményét. Két első helyet szerzett Holland Regő, az ezüstérmet a fiú váltó érdemelte ki.

Tavaly ősszel az Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság Diákolimpia országos döntőjén vettek részt az intézmény 7–8. osztályos fiúcsapatai. A Hepp iskolás tanulók kislabdahajításban és távolugrásban indulhattak a kecskeméti döntőn. Az intézmény távolugró csapata: Maczik Gergő, Nagy Jenő, Papp Lóránt és Rácz Lőrinc a szenzációs hatodik helyezést érte el.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákja, Karmanóczki Hédi tavaly országos első helyen végzett a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvÉSZ versenyén. Kónya Szabolcs (8. c) az „Olvasni jó!” elnevezésű országos olvasási versenyen első helyezést ért el.

A tavalyi Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen az iskola több negyedik évfolyamos tanulója is kiváló eredményt ért el. A többfordulós és széleskörű ismereteket felölelő tanulmányi versenyt négy tanuló is maximális pontszámmal teljesítette, így Balázs Janka, Borbély Endre, Petrás Bertalan és Zolnai Fruzsina is az első helyet érdemelte ki.