Kiss Fruzsina elmondta azt is, hogy nemcsak adott, hanem sok feledhetetlen élményt kapott is mentoráltjaitól. A tanulás támogatása mellett fontosnak tartja azt is, hogy közösségi élményekkel gazdagítsa a fiatalokat, ezért korcsolyázni, moziban is voltak, az adventi vásár pedig kihagyhatatlan eleme az egykori és a jelenlegi csapatával is.