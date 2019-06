Kultúra a környezettudatosság jegyében avagy kövesd a szarvast

Július 11-én kezdődik és két héten át tart a Cervinus Művészeti Fesztivál, amely ez idő alatt minden estére izgalmas, ugyanakkor könnyed szórakozást ígér a Szarvasi Vízi Színház színpadán. Azok pedig, akik VIP jegyet váltanak az előadásokra, nem csak hátrányos helyzetű gyermekeket segítenek hozzá a színházba járás élményéhez, de egy szarvasi cég, a deer.wood, valamint az Erdőmentő szervezet jóvoltából egy facsemetét ültethetnek az ország valamely pontján – derült ki a fesztivál részletes programjáról szóló sajtótájékoztatón, hétfőn.

A „Kövesd a Szarvast” szlogenű nyári művészeti fesztivál a táncjátéktól, a musicalen és az egyedülálló, már kihagyhatatlan felolvasószínházon át különleges színházi műfajokkal színesíti a VIII. Cervinus Művészeti Fesztivál idei kínálatát. A két teljes hét programsorozata a minőségi kultúra és a közös családi kikapcsolódás élményét tükrözi a lélegzetelállító vízi színpadon.

A Cervinus Teátrum koordinálásban a fesztivál nagyszabású musical gálával indul, majd olyan darabok kapnak helyet az előadások sorában, mint a Hotel Menthol musical, a Fekete Péter operett, vagy éppen a Drótos Jankó szlovák zenés ifjúsági táncjáték. Mindezek mellett a korábbi évekhez hasonlóan, már stabil elemként, a felolvasószínház is megjelenik, ahol a szlovák kortárs drámairodalom egyik díjnyertes alkotását mutatják be a művészek, hiszen mint azt ahogyan Dósa Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója említette, két kultúra ötvözete jelenik meg a színházban, amely a szlovák nemzetiség igényeit is igyekszik kiszolgálni.

Az idei évben egy új, könnyűzenei esemény is teret kap a fesztiválon. Az utolsó napon szarvasi zenekarok adnak majd koncerteket, amellyel a szervezők nem titkoltan a fiatalabb korosztályt is szeretnék bevonzani a fesztivál világába.

Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója kiemelte, a tavalyi évhez hasonlóan idén is kivétel nélkül az összes előadás a Cervinus Teátrum saját produkcióját dicséri, továbbá a város rangos amatőr művészeti csoportjaival egy közös gálaműsort is szerveztek.

Babák Mihály Szarvas polgármestere a korábbi évekre visszatekintve különlegesnek és meghökkentőnek nevezte a fesztivált, amely az idei évben is számos meglepetést tartogat a helyiek, valamint a városba látogató turisták számára.

A jegyárakról szólva elhangzott, a szervezők célja, hogy minél többen láthassák a produkciókat, éppen ezért számos darabot díjmentesen nézhet meg a közönség. Varga Viktor, a Cervinus Teátrum főrendezője elmondta, a társadalmi szerepvállalás jegyében a VIP jegyet váltók nevében – GPS jeladóval beazonosítható – hazai helyen egy fát ültetnek majd.