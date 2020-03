Ne aludjunk többet az otthonlét alatt!

A koronavírus-járványveszély miatti bezártságnak nem csupán lelki és mentális negatív hatásai lehetnek, hanem a bioritmust is jelentősen felboríthatja – mondta el hírportálunknak dr. Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos.

Hozzátette, minél tovább tart a kijárási korlátozás, a fentiek annál inkább érvényesülhetnek és minél jobban eltér az ember a megszokott életritmusától, annál komolyabb következményekkel számolhat.

Kifejtette, az alvás különösen jelentős szerepet játszik ebben a helyzetben, mert szükség van rá a szervezet ellenálló képességének fenntartásában, erősítésében. Azonban itt is igazodni kell a megszokott ciklushoz, és továbbra is alkalmazkodni kell a nappalok és éjszakák váltakozásához is. A kísértés persze mindenkinél adott, akik most otthon maradásra kényszerülnek, többet alhatnak a kelleténél, illetve saját szervezetük igényeinél, hiszen egyfajta rendszeres elfoglaltságnak tekinthetik a pihenést.

Dr. Sonkoly Iván beszámolója szerint egy felnőtt embernek – kortól függetlenül – átlagosan napi hét óra alvásra van szüksége, amihez tartós otthonlét alatt is igazodnia kell. Mindezt könnyebben megteheti előre tervezett napirenddel, rendszeres mozgással, tornázással, valamint gyakori szellőztetéssel. Aki pedig teheti, napi 20-30 percet menjen sétálni, kerékpározni a szabad levegőre. Hozzátette, fontos az is, hogy időben elaludjunk, ezért lefekvés előtt nem ajánlott nehéz, cukros ételeket, kávét, fekete teát, illetve csokoládét fogyasztani.

Végül kiemelte, azért érdemes a fentiekhez tartani magunkat, mert a túlalvás legyengítheti az embert a kevesebb fizikai tevékenység miatt, valamint a szellemi teljesítménye is romolhat miatta. Így később sokkal nehezebben tér vissza az általa megszokott mindennapokba.