Hetven éve működik a csabai Unicon Zrt.

Fennállásának hetvenedik évfordulóját ünnepelte szerdán a nagy múltú békéscsabai központú Unicon Zrt. A cég néhány éve befejezte a női ruházat gyártását, és a világhírű B&B Italia bútoraihoz készít prémium minőségű bútorhuzatot. Utóbbi termékeik az arab világtól, például Dubaitól az Egyesült Államokig nívós szállodákban, hajókon, repülőkön egyaránt megtalálhatók, de például az Apple Campus foteljein, kanapéin is ott vannak bútorkárpitjaik.

Jelenleg 98-99 százalékban a luxuspiacokra dolgozunk – mondta el hírportálunknak a családi vállalkozásként működő Unicon Zrt. operatív igazgatója, Hatos Zoltán és bátyja, Hatos István, a műszaki igazgató. Mint megtudtuk, jelenleg 197 embernek, köztük 10-15 nyugdíjasnak adnak munkát. Az elvándorlás minimális, aki egyszer belekóstolt az Unicon légkörébe, általában a cégnél marad. Szerdai látogatásunk során több olyan munkavállalóval beszélhettünk, akik három-négy évtizede dolgoznak már az Uniconnál.

– A vállalat elsősorban édesanyánk, Hatos Istvánné Kocsis Erzsébet öröksége. Haláláig negyven évet dolgozott itt, húszat vezetőként. Irodáját ma is őrizzük, telefonja, jegyzetei üzenetet közvetítenek számunkra – tette hozzá Hatos István. Édesapjuk stratégiai vezetőként segíti a munkát, de a család több tagja is az Uniconnál tevékenykedik.

A bútorkárpitokkal kapcsolatban megtudtuk, hogy azt szövetből, bőrből, műbőrből készítik el. Termékeik az olajsejkek rezidenciájától kezdve a világ egyik legmenőbb parfümgyárán át az Apple Campusig bezárólag számos helyen ott vannak. Utóbbi helyre 1500 kanapéhoz és fotelhez, valamint több mint ötezer párnához készítettek kárpitot. Munkájuk magas szintű szakmai tudást igényel. Ennek érzékeltetéseként Hatos Zoltán elmondta, akad olyan bőralapanyag, amelynek négyzetmétere 100 euróba kerül, éppen ezért hibázni nem igazán lehet.

Az olasz céggel a kapcsolatuk több mint másfél évtizeddel ezelőttig nyúlik vissza. Egy éven keresztül amolyan próbamunkát kellett végezniük öt kollégájukkal, majd miután a magas minőség meggyőzte az olasz partnert, kiépítették az információ-kommunikációs rendszert. Egyetlen nap átlagosan 600 és 1500 közötti megrendelésük érkezik, évente mintegy 160 ezer egyedi gyártást végeznek, amihez szükség is van a megfelelő kapcsolati csatornákra. A békéscsabai telephelyen 3 millió euró értékű alapanyaggal rendelkeznek.

Természetesen a koronavírus-járvány náluk is éreztette hatását. – Nehéz hónapok voltak, de egyetlen munkavállalónak sem mondtunk fel. Úgy érzem, felelősséggel tartozunk azokért, akik nap mint nap a cégnél dolgoznak – hangsúlyozta Hatos Zoltán.

Az elmúlt évek folyamán a békéscsabai gyártó- és szabászati csarnokot teljes körűen felújították, amivel energetikailag, esztétikailag, és a munkaszervezés-gyártás terén is növelték a hatékonyságot. 2016-ban és 2017-ben az Unicon Zrt. bronz fokozatú, rendkívül alacsony pénzügyi kockázatú Bisnode tanúsítványt kapott, melyet 2018-ban és 2019-ben is ezüst fokozatúra minősítettek át. Békéscsaba mellett Orosházán is működik egy telephelyük. A szerdai születésnapi ünnepségen jelen volt és köszöntötte a cég munkatársait, vezetőit Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere.