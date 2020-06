Feloldották a látogatási tilalmat a megyei kórházban

Ugyan korlátozásokkal, de feloldották a látogatási tilalmat a Békés Megyei Központi Kórház intézményeiben – derült ki dr. Becsei László főigazgató főorvos hétfőn kiadott tájékoztatójából.

A kórházi betegeket tehát meglátogathatják szeretteik, viszont a járványügyi helyzetnek megfelelő szabályokat minden alkalommal be kell tartaniuk. A fentiek értelmében a látogató a beteghez hasonlóan előszűrést és higiéniás kézfertőtlenítést követően léphet be az intézménybe, illetve előírás a maszk viselése is.

Járóbetegek esetén, ha egészségügyi állapotuk megengedi, célszerűbb az udvaron fogadniuk látogatóikat, fekvőbetegeknél pedig szorítkozni kell a biztonságos, másfél méteres távolság betartására. Fontos továbbá, hogy egy páciens egyszerre csak egy hozzátartozót fogadhat, lehetőleg tizenöt percre. Emellett a csomagok fogadása is engedélyezett, melyhez a kórház munkatársainak segítsége az intézmények belépési pontjain kérhető.