A megüresedett önkormányzati bérlakásokról is tárgyaltak szerdán a képviselők, ahogyan azokról az önkormányzati elismerésekről, amiket az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szerveztek és a mentőállomás részére nyújt a város. Egyhangúan támogatta a testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tavalyi ellátásáról szóló beszámolót. A munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos napirend során elhangzott, 10 éves fenntartási kötelezettsége van a városnak. Jelenleg nyereségesen működik. A Dottó kisvonat már több vitát generált, Fetser János (MSZP) képviselő a beszerzése körüli túlárazást és szabálytalanságokat emlegetett. Rákérdezett, tesz-e a város lépéseket ezeknek a többletköltségeknek a visszaszerzésére. Mivel volt olyan javaslat is, hogy legyen a kisvonat használata ingyenes, ám ez is érinti a költségvetést, ezért visszatérnek majd erre a témára egy másik ülésen.

Szerdán tartotta ülését az orosházi képviselő-testület

Fotó: Nagy Kristóf

Dr. Burai Mihály a polgármesteri hivatal 2023. évi tevékenységének a tárgyalásakor kiemelte: munkatársai több ezer ügyféllel s üggyel foglalkoztak, végezték a többcélú kistérségi társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatokat érintő feladatokat is. Mindeközben a hivatal jól teljesített.