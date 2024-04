A szerdai délután vendégei voltak: Farkas Wellmann Éva költő, a Bárka folyóirat online szerkesztője, a folyóirat főszerkesztő-helyettese, Kiss Ottó költő, író (Gyula), a Bárka irodalmi munkatársa és Elekes Dóra, író, műfordító, szerkesztő (Park Könyvkiadó).

Fotó: Bencsik Ádám

Elekes Dóra délelőtt rendhagyó irodalomórát is tartott több osztályban, a rendezvényt pedig színesítette a Kemény Gitárklub fellépése. Az irodalmi kávéház eseményén több iskolából is verseltek diákok és felnőttek, voltak, akik felolvastak egy-egy költeményt, mások fejből mondták el kedvenc költeményüket. A középiskolások mellett a Petőfi Utcai Általános Iskolából is érkeztek diákok a rendezvényre.