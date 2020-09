Dudás Árpád folytatná a megkezdett zsadányi beruházásokat

Nagyjából 70 százalékos részvétel mellett, az érvényes szavazatok 48 százalékát megszerezve a függetlenként induló Dudás Árpád lett Zsadány polgármestere. A vasárnapi időközi voksoláson egyébként négyen szálltak ringbe a településvezetői székért. A most megválasztott 58 éves vezető korábban, 1994 és 2019 között 25 éven át irányította a községet.

Dudás Árpád úgy értékelt, hogy a demokrácia győzött, mivel magas volt a részvétel. Hangsúlyozta: a másik három jelölt kiváló ember és remek szakember a saját szakterületén. Hozzátette: két tábor jött létre Zsadányban, szeretné, ha az ellentétek csökkennének, ha béke és szeretet lenne a faluban. Kiemelte: számít minden közalkalmazottra, köztisztviselőre, közfoglalkoztatottra, valamint minden képviselő-testületi tagra és mindkét alpolgármesterre a település fejlődése érdekében.

Elmondta, folytatni szeretné a megkezdett beruházásokat, amelyek összértéke több mint 700 millió forintra rúg. A közintézményeket korszerűsítik, kerékpárutat építenek a Béke utcában, az óvoda bővítésére és fejlesztésére szintén nyertek támogatást, illetve az Attila hun királynak emléket állító fapalotát – amely ifjúsági és közösségi házként szolgálhat – ugyancsak megépítené.

Hangsúlyozta: minden lehetséges forrást felkutat a zsadányiak támogatása, Zsadány fejlődése érdekében. A továbbiakra célul tűzte ki többek között azt, hogy csökkentsék a munkanélküliséget, növelve a foglalkoztatottságot; hogy javítsák a Zsadányba vezető közutak állapotát, amiben már voltak előrelépések; valamint szerinte megoldást kell találni a szennyvízproblémára is. Szeretné, ha az általános iskolához tornaterem épülne; ha a bicikliutat tovább építenék a Béke utcában; ha a mellékutcákat és a járdákat is felújítanák, kátyúznák; ha az árkok karbantartására is ügyelnének.

A polgármester hozzátette, az óvodát amellett, hogy bővítik és korszerűsítik, tornacsarnokkal szükséges fejleszteni. Új étkezdére van szükség a konyha mellett a gyermekek számára, a temetőben pedig urnafalat kell építeni. Kiemelte: közterületen jelenleg nincs játszótér Zsadányban, így a kisgyermekes családok igényeit kielégítve ez is a tervei közt szerepel. Az elhanyagolt kertek, porták gondozásában, fűnyírásában vagy fásításában szintén segítene az önkormányzat a helyieknek.

