Az iparbiztonsági előírások betartását is segíti a csoport

Ha egy ember életét sikerül megmenteni, már megérte a Békés Megyei Munkahelyek Biztonsága Munkacsoport létrehozása. Nem a fióknak dolgoznak, munkavédelmi, munkaügyi, munkaegészségügyi, foglakoztatási, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, információ-, valamint jogbiztonsági területen nyújtanak segítséget. Marton Gergely iparbiztonsági főfelügyelővel beszélgettünk.

– Mi tartozik a munkacsoport katasztrófavédelmi feladatai közé?

– Segíteni a kis- és középvállalkozásokat, hogy betartsák a jogszabályokat. A katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó jogszabályok megismertetését, értelmezését is feladatunknak tartjuk. Nemcsak a klasszikus tűzvédelmi, hanem az iparbiztonsági előírások betartását is elősegítjük. A megnövekedett veszélyes anyagok jelenléte miatt ismerni kell az anyagok tárolásával, felhasználásával, előállításával kapcsolatos előírásokat is.

– Milyen kockázatértékelés szerint dolgoznak?

– A veszély fogalmának szakmai megközelítése sok esetben mást foglal magában, mint a hétköznapi életben. Katasztrófavédelmi szempontból a veszély fogalmát úgy tudjuk megfelelően meghatározni, hogy figyelembe vesszük az eseménysorokat és az érintettek körét. Ide tartozik minden olyan nem várt esemény, folyamat, mely veszélyt jelent az emberi életre, egészségre, a környezetre, illetve az anyagi javakban károsodást okoz. A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat, minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat. Továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. Minden állampolgárnak szükséges tisztában lennie a lakó-, munkahelyén és a környezetében lévő veszélyforrásokkal.

– A településeket érintő veszélyeztető hatásokat hogyan állapítják meg?

– A települések katasztrófavédelmi besorolásának felhasználásával erre a kérdésre választ kapunk. Jogszabályokban meghatározott módon az első lépés az adott település katasztrófavédelmi besorolása. A besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellett megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe kell venni. A település besorolását követően egyfajta képet kapunk az adott terület veszélyeztetettségéről.

– A munkacsoport ajánlásai mennyiben segítik a munkáltatókat a feladataik megismerésében?

– Ezáltal tudják, hogy milyen kötelességek hárulnak rájuk, melyek alól kapnak mentességet. A munkáltatón keresztül a munkavállaló is megismerheti, milyen kötelességei vannak, milyen veszélyforrásokkal kell számolnia a munkahelyén. Milyen védőfelszerelést kell viselnie, milyen következményekkel jár annak mellőzése. További cél, hogy egy kezdő vállalkozó is eligazodjon a kezdetektől. Olyan segítséget kívánunk nyújtani, hogy egy ügyvezető vagy egyéni vállalkozó ismerje meg a rá háruló jogszabályokat. Feladatunk még a lakosság tájékoztatása is, hiszen a munkahelyek esetenként hatással lehetnek a környezetükben élőkre. Környezetünk változik, a vállalkozások magas európai színvonalú termékeket állítanak elő, szolgáltatnak. Ehhez nélkülözhetetlen a biztonságos munkakörnyezet. A referenciáknál kiemelt figyelmet kap, hogy a termék előállítása során nincs környezetszennyezés, nincs baleset, sem tűzeset. Mindez megbízhatóvá teszi a vállalkozást. A hatóságnak is változnia kellett, ezért is jött létre a munkacsoport, hogy segítsen. A hatósági szemlélet ennek mentén változott, az ügyfélközpontúság, a minél könnyebben elérhető szolgáltató jelleg a meghatározó.

Kevesebb a munkahelyi baleset

Dobókői György, a munkacsoport vezetője elmondta, még 2017-ben az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium konferenciát szervezett Békéscsabán, ami a biztonságos munkahelyekről, az együttműködés fontosságáról szólt. A megnyitón Takács Árpád megyei kormánymegbízott beszélt arról, hogy szeretné, ha megalakulna egy, a témával foglalkozó munkacsoport. Ez a múlt év februárjában jött létre. Legfontosabb célja, hogy a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos problémakört fókuszba állítsa, az előírásokról, jogszabályokról, a jó példákról tájékoztasson.

– Azt látjuk országosan és Békés megyében is, hogy a nagyvállalatoknál önálló, munkavédelemhez kapcsolódó minőségirányítási rendszer működik szakemberekkel – ecsetelte a munkacsoport vezetője. – Pénzt, szellemi tőkét biztosítanak a munkavédelemre, és sokkal kevesebb is a baleset egy nagy, komoly cégnél, mint a kis- és közepes vállalkozásoknál. Éppen ezért a számukra jelentettünk meg kiadványt a tavalyi év végén. Ebben szerepel a megvalósítandó, legfontosabb feladatok listája, valamint, hogy mivel járhat, ha a szabályokat megsértik. Aki most indít be vállalkozást, annak is segítünk, tudjon honnan meríteni.

Dobókői György hangsúlyozta, a beavatkozás helyett a megelőzés kultúrája kell, hogy még inkább előtérbe kerüljön Békés megyében. Egy felmérés alapján több mint 200 milliárd forint kiesése van évente az országnak a munkabalesetek következményeként. Egy baleset nem jó annak, aki érintettje, nem jó a családjának, de a munkáltatónak sem. Ezért dolgoznak a munkacsoportban annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.

