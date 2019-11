A nagy háború hőseire emlékeztek Békéscsabán

Megemlékező ünnepséget szerveztek a 101. K.u.K. Gyalogezred első világháborút követő hazaérkezésének 101. évfordulója alkalmából szombaton. Az eseménnyel azoknak a Békés megyei katonáknak állítottak emléket, akik a gyalogezred kötelékében szolgáltak a nagy háborúban.

Az ünnepélyt a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred alárendeltségébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj szervezte. Megemlékeztek azokról, akik nem térhettek haza a háborúból. Mint elhangzott, mellettük az olyan hősöknek is emléket állított a rendezvény, akik túlélői voltak az eseményeknek, de hazatérésük után egy új élethelyzetbe kerültek a vesztes háború, és saját testi és lelki sérülésük következtében.

Beszédében Takács Árpád, megyei kormánymegbízott úgy fogalmazott, a megemlékezésen a hősiesség, az önfeláldozó hazaszeretet és a katonai erények előtt hajtanak fejet. Mint elmondta, a hősök életüket áldozták a hazáért, és a magyar katona ma is, az élete feláldozására tesz esküt. A kormánymegbízott beszélt továbbá a jelenleg is zajló Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programról, melyet az elmúlt negyed évszázad legnagyobb, legösszetettebb, legátfogóbb haderőfejlesztéseként értékelt. Ennek egyik részeként kiemelte, évekkel ezelőtt tizenheten, ma már kilencezren szolgálják a hazát a tartalékos rendszerben.

Apáti Zoltán dandártábornok, az Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese hangsúlyozta, a 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred alárendeltségébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj, a gyalogezred szellemi örökösének tekinti magát. Hozzátette, tavaly ugyanezen a napon száz fő területvédelmi tartalékos katona tett esküt a 101-es emlékmű koszorúzásakor. Elmondta, jövőre a tervek szerint ismét esküt szerveznek erre a napra, valamint a 101. gyalogezred eredeti zászlójának, és egyéb ritka relikviáinak kiállítását is megnyitják a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum közreműködésével.

Szarvas Péter, a város polgármestere beszédében úgy fogalmazott, a háború nem szépség, nem barátság és nem is a szeretetről szól. A háború sérülés, borzalom, tragédia, vér és halál. Kiemelte, a nagy háborút megjárt ezred tagjai vérüket, életüket adták a házáért, a városért, a megyéért. Hozzátette, Békéscsaba büszke rájuk, és a helyiek mindig is tisztában voltak azzal, hogy a katonák a legdrágábbat áldozták szeretett hazájukért, városukért. A városvezető szerint a hősökről a béke éveiben is beszélni kell, a ma élők önbecsüléséhez pedig szükséges, hogy merítkezzenek a hősök, a bátrak, a katonák példájából.

A beszédek végén az emlékezők, az önkormányzati, a közigazgatási, hon- és rendvédelmi szervek képviselői is elhelyezték koszorúikat, virágaikat az emlékműnél.