A járványhelyzet ellenére rengeteg a békési operatőr teendője

A járványhelyzet ellenére talán még az átlagosnál is több a teendője Vámos Zoltán békési operatőrnek, pedagógusnak. A szakembert a kö­zelmúltban a Oistat Magyar Központ elnökségi tagjává választották, ő rendezte Nagy Szilárd és Ragány Misa Európa című dalának klipjét, tanárként és a Jókai színház munkatársaként is rengeteg a feladata, és ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan egy dokumentumfilmet is forgat majd.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! – A Szcenográfusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezete az (OISTAT) elnökévé a békéscsabai Egyed Zoltánt, a Jókai színház díszlettervezőjét választották, számomra pedig óriási megtiszteltetés, hogy mellette én is tagja lehetek az elnökségnek – fogalmazott új tisztségével kapcsolatban Vámos Zoltán. Külön érdekesség, hogy a szakember 2017-ben Egyed Zoltánnal közösen Tajvanban vehette át az OISTAT oklevelét. Az elismerésre az egész világból alig 13 innovációt választottak be. Visszatérve az elnökségi munkára, Vámos Zoltán hangsúlyozta, kiemelt feladatuknak tekintik a fiatalok „helyzetbe hozását”. – Nagyon szeretnénk minél több lehetőséget teremteni tehetségeink számára, megkeresni a legjobb pályázati lehetőségeket – tette hozzá. – Ehhez egyetemekkel is együtt fogunk működni. Kifejtette, személy szerint feladatának tekinti a középfokú végzettségű szakemberek kinevelését, részükre nagyobb mozgásteret biztosítani, hiszen a színházi szakmában a legtöbben ilyen képesítéssel rendelkeznek. Vámos Zoltán elmondta, a járványhelyzet ellenére a Jókai színházban szinte megduplázódott a feladata, hiszen a teátrum működése az online térbe helyeződött át. Várhatóan jövő héten fejezik be az azonos elnevezésű színházi darab alapján készülő Detektívjátszma című tévéjáték utómunkálatait, Seregi Zoltán rendezésében. – A tévéjáték egyébként kedvelt műfaja az 1980-as évek után kimúlt. Nemrég Fekete Péter államtitkár kezdeményezésére elkezdődött a Színház a tévében, tévé a színházban című program, amelynek részeként születik meg a külső helyszíneken felvett Detektívjátszma is. Vámos Zoltán kiemelte, a főszerepet két színészzseni, Tege Antal és Katkó Ferenc játssza: – Ismét óriási élmény volt velük, Seregi Zoltánnal és a hangért felelő Kohár Imrével együtt dolgozni – ecsetelte, majd kérdésünkre elárulta, ha minden a tervek szerint alakul, a rendkívüli helyzetre való tekintettel, hamarosan az interneten is közzétehetik a tévéjátékot. Vámos Zoltán hatalmas élménynek nevezte, hogy együtt dolgozhatott Nagy Szilárddal és Ragány Misával az Európa című dal klipjének forgatásakor. A Varga Miklós slágerének átiratából készült videót a békési operatőr rendezte. Emellett nagyon úgy néz ki, hogy a szakember hamarosan egy Békéshez ezer szállal kötődő kiválóságról fog dokumentumfilmet készíteni. – Erről egyelőre többet nem árulhatok el. Egy nagyszerű egyéniségről van szó, akit kötelességünk még inkább bemutatni az embereknek – húzta alá. A tanári munka is fontos számára Vámos Zoltán, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium Színitanház békéscsabai tagintézménye színháztechnikus szakjának vezetője, ahol fény-, hang- és vizuális területen oktatnak: – A szakmában kiváló kollégáimmal közösen dolgoztuk ki a képzés új rendszerét – ecsetelte. – Kellő igény esetén Budapesten is indítunk osztályt, azzal a megkötéssel, hogy a második gyakorlati évnek Békéscsaba ad majd otthont, hiszen itt olyan miliőt alakítottunk ki, ami ideális az oktatáshoz.