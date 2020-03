A gyermekvédelem tapasztalatairól egyeztettek Békésen

Az elmúlt év gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatairól és problémáiról tartottak gyermekvédelmi tanácskozást Békésen, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével – tájékoztatta hírportálunkat a Békés megyei önkormányzat.

Mint a részletekkel kapcsolatban megtudtuk, az egyeztetésen a tavalyi év tapasztalatai kerültek a középpontba. A megjelentek legfontosabb következtetésként azt vonták le, hogy szükség van a rugalmas, illetve gyors együttműködésre és információáramlásra, vagyis arra, hogy a gyermekvédelem rendszerének tagjai minél éberebben jelezzék egymás felé, ha baj van egy gyermekkel.

A gyermekvédelmi tanácskozást egyébként jogszabályi kötelezettségnek eleget téve hívták össze, amelyen a teljesség igénye nélkül a helyi oktatási és nevelési intézmények, védőnők, rendőrség, pártfogók, valamint a gyámhivatal és a polgármesteri hivatal képviselői vettek részt. A megbeszélésen beszámoltak arról, hogy milyen esetek és problémahalmazok merültek fel az elmúlt évben, valamint számot adtak a jelzőrendszerben tevékenykedők együttműködéséről, kapcsolatáról. Bartyik Gitta, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézményének munkatársa kiemelt témaként tájékoztatta a résztvevőket az iskolaérettség vizsgálatáról.

Megerősítették azt is, hogy a problémák komplexek, ugyanis az iskolai hiányzások, a gyermekek magatartás-problémái, valamint a szülői elhanyagolás egyre nagyobb hangsúlyt kap. A megállapítás továbbra is ugyanaz maradt a gyermekvédelmi jelzőrendszer szempontjából. A jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés, az információáramlás és -megosztás a tagok között adott esetben gyorsabb segítségnyújtást eredményez. A jelzőrendszer kiváló együttműködését igazolja az is, hogy a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan egy év alatt másfélszeresére nőtt a családlátogatások száma, valamint a szociális segítő tevékenységek száma közel 200 esettel növekedett. Emellett megkétszereződött az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység, ami az ellátottak számával egyenes arányban növekedett.