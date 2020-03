Balesetek és ittas vezetés miatt intézkedtek vasárnap a rendőrök

Szabadkígyóson és Békéscsabán balesetnél helyszíneltek, Vésztőn és Békéscsabán ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök.

Békés megyében vasárnap két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre. Szabadkígyós külterületén, 14 óra 15 perc körül árokba csúszott egy személygépkocsi. A balesetben a járművet vezető férfi könnyebben megsérült.

Másfél órával később, Békéscsabán, a Szarvasi út és a Vasvári utca kereszteződésében egy autós nem biztosított elsőbbséget és összeütközött egy kerékpárral közlekedő nővel. A mentők a nőt könnyű sérüléssel vitték kórházba.

Békés megyében két helyen is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök vasárnap. Először 1 óra körül, Vésztőn, a Széles utcában ellenőriztek egy vésztői személygépkocsi-vezetőt. Ezután 1 óra 45 perc körül, Békéscsabán, a Baross utcában állítottak meg egy füzesgyarmati autóst. Mindkét járművezető alkoholt fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, amit a további légalkoholmérések is igazoltak. A rendőrjárőrök a füzesgyarmati férfi jogosítványát elvették és büntetőfeljelentés tette ellene. A vésztői férfivel szemben is büntetőeljárás indult, emellett szabálysértési eljárás is, mert nincs jogosítványa.