Füzesgyarmati SK–Sényő FC 2–1 (0–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Füzesgyarmat. Vezette: Bakos.

Füzesgyarmat: Zsibrita – Szabó M., Mező, Csáki, Soós, Jónyer, Schmidt, Bódis, Szakács, Szabó B., Sándor. Játszott még: Fildan, Dlehány, Szilágyi, Béres. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Szakács (68.), Schmidt (74.), ill. Kapacina K. (20.).

Betegségek miatt hazai oldalon mindössze 15 ember állt Szabados Tamás edző rendelkezésére. Közöttük volt a próbajátékra érkező 22 éves borsodi középpályás, Dlehány Bence. Már teljes értékű gyarmati labdarúgóként lépett pályára a Budaörsről igazolt védő, Szabó Martin, valamint az Egerből szerződtetett Schmidt Ákos és Jónyer Kristóf duó.

A találkozó első felében mindkét oldalon számos gólszerzési lehetőség adódott, ezek közül azonban csak a vendégek tudtak értékesíteni egyet a rutinos Kapacina Kevin révén. A sárrétiek szünet után játékban feljavultak, már több ígéretes dolguk is akadt ebben az időszakban. Ekkor is mindkét oldalon akadtak komoly helyzetek, ezekkel viszont a házigazdák sáfárkodtak jobban, akik a félidő középső harmadában megfordították az eredményt.

Boros Tibor: – Több játékosunk még tompán mozgott, ugyanakkor többen is jó benyomást tettek rám. Örülök annak, hogy az új fiúk hozzá tudtak tenni a játékunkhoz.