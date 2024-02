Swietelsky-Békéscsaba–Szegedi VTK 5–12 (0–3, 3–5, 1–3, 1–1)

OB II.-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Békéscsaba. V.: Berki, Juhász T. Békéscsaba: Vozár M. – Szanyi 1, Fodor Zs. 1, Mucsi, Pojendán, Pallag 1, Katona P. 2. Cs.: Beregszászi (kapus), Budai, Korcsok N., Laczó P., Gyebnár, Borsos, Szatmári L. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 7/5. Büntetők: 1/0, ill. 0/0. A második negyed elejére négygólos előnyre tettek szert a vendégek, amit nem tudott ledolgozni megfiatalított, Ajtai Miklóst és Zsilák Lászlót nélkülöző Békéscsaba, amely leginkább az utolsó játékrészben tudott egyenrangú ellenfélnek felnőni a szegediekhez.

Swietelsky-Békéscsaba–Csongrádi VVSE 5–14 (2–4, 1–2, 0–3, 2–5)

OB II.-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Békéscsaba. V.: Pásztor A., Berki. Békéscsaba: Korcsok P. – Laczó P. 1, Szanyi, Fodor Zs. 1, Mucsi, Pojendán, Pallag 1. Cs.: Vozár M. (kapus), Budai, Miklós, Gyebnár, Hajdu A. 1, Szatmári L., Tasnádi 1. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 4,2 ill. 7/3. Büntetők: 0/0, ill. 3/3. Kipontozódott: Fodor Zs.

A rövidebb kispaddal rendelkező csongrádiak jelentős fölényben játszottak a mérkőzés egészében.

Fodor Ádám: – Sajnálom, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt nem sikerült javítanunk, de az is tény: meglehetősen foghíjasan álltunk ki, két húzó emberünk hiánya igencsak megérződött. Az első találkozón kevesebb eséllyel szálltunk vízre, a másodikon lehetett volna némi keresnivalónk, ám az igencsak megfiatalított együttesünk nem tudta felvenni a valós versenyt a csongrádiakkal szemben. Az eredmény egyébként nem tükrözi híven a valóságot, még egy ilyen csikócsapattal is szorosabb lehetett volna a derbi. A fiataljaink sokat tanulhatnak és fejlődhetnek a felnőttek között. Részsikereket elértünk, jó volt látni esetükben, hogy a hétköznapokon gyakoroltakat időnként vissza tudták adni éles mérkőzéseken is. Elindultunk fölfelé, az alapszakasz lezártával tavasszal ennél csak jobb lehet.

Az alapszakasz végeredménye tíz forduló után: 1. Szegedi UVTE 19, 2. Szegedi VTK 17, 3. Csongrádi VVSE 16, 4. MAFC-Infinityn, Budapest 16, 5. Szentesi Üdülőközpont 15, 6. Swietelsky-Békéscsaba 3.