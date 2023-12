– Milyen felkészülés előzte meg az Eb-t, és hogyan lehetett oda kvalifikálni? – kérdeztük Tóth Sándort.

– Az időjárás naponta változik, több edzésünket sem tudtuk úgy elvégezni, ahogy elterveztük – kezdte a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője. – A szabadtér helyett a futófolyosón kellett edzenünk, de példaértékű, ahogyan Gábor és edzőpartnere, Zahorán Milán hozzáállt a munkához. A kijutáshoz elvárás volt legalább két Magyar Liga-versenyen elindulni. A nemesvámosit fölényesen megnyerte. A magyar mezőnyben a legjobbnak kellett lennie, ahhoz hogy a juniorcsapatot erősíthesse. Hogy pontosan milyen lesz a válogatott, még nem tudjuk, mert nem biztos, hogy az Egyesült Államokban tanuló Kovács Soma hazaérkezik. Ha igen, akkor erős csapat fog rajthoz állni.

– A mezei egy küzdős, sok váratlant is hozó műfaj a futásban. Milyen külön felkészülést igényel ez a verseny?

– Terepen kell többet futni. Gábornak megvan a lehetősége, hogy hétvégenként Gyomaendrődön készülhessen, de mi is kialakítottunk egy korábbi etióp futónk, Mosissa Feyissa által kitalált és róla elnevezett ezernégyszáz méteres kört.

– Milyen célokkal utazik a brüsszeli Európa-bajnokságra? – kérdeztük Karsai Gábort.

– Az időeredmény kevésbé számít, mert kimérni is nehéz a pályát, hogy pontos legyen. Sok az emelkedő, a talaj is olyan, hogy nem lehet gyorsan futni rajta. Éppen Nemesvámoson futottunk egy durva terepen, nagyon fel volt ázva, de erre is fel kell készülni, mert lehet, hogy Belgiumban is hasonlóak lesznek a viszonyok. Két hosszabb és két rövidebb kör lesz, a hosszabb ezerötszáz, a rövidebb ezer méter lesz.

– Csapatként az első hatba kerülés reális elvárás lehet – mondta Tóth Sándor. – Egyéniben más célja is van, hiszen nyáron a jeruzsálemi U20-as Eb-n már nyolcvan méterrel is vezette a mezőnyt. Terepen nehéz kiszámítani, hogy ki hogyan áll hozzá. Ismertem egy ukrán futót, aki mezein hatszor nyert kontinens-bajnokságot, de pályán soha nem. Gábor a kettő között helyezkedik el, mert pályán is nagyon jó, de terepen is.

– Az év elején mennyire kalkulálták be a mezei Eb-t?

– Nem terveztük igazán, közben kellett változtatnunk a felkészülésen. Szerettem volna neki novemberben egy pihenőt adni, de úgy kellett alakítani a felkészülést, hogy még itt is meglegyen a forma. A szilveszteri futógála előtt azonban muszáj lesz beiktatni egy kis szünetet. A versenyt azért is vállaltuk, mert 2024-ben nincs számára világverseny. Első éves utánpótláskorú lesz, számára egy évvel később jöhet szóba az utánpótlás-Európa-bajnokság.

– Karsai Gábor korosztályos versenyzőként középtávon jeleskedett, de szóba került az is, hogy áttér a félmaratoni távra. Ez lesz a jövő?

– Még fiatal vagyok, bőven van időm arra, hogy hosszabb távokon is kipróbáljam magamat, egyelőre a pályaversenyekre fókuszálunk – mondta Karsai Gábor.

– Tavasszal már megmutatta, hogy inkább a hosszútáv lehet számára a jövő, hiszen a tízezres magyar bajnokságot is megnyerte a felnőttek és a juniorok között, majd futott egy juniorcsúcsot félmaratonon – vette vissza a szót Tóth Sándor. – A jeruzsálemi junior Eb-n megmutatkozott, hogy nem igazi hajrás. Bár ezen téren sokat javult, de a hosszabb távokon más a stratégia.

– Milyen fő versenyekre készülnek 2024-ben?

– Ott leszünk a tízezres magyar bajnokságon, és félmaratonon minél jobb időt akarunk elérni. Ezen kívül a felnőtt pályabajnokság lesz még, ahol meg kell mutatnia azt, hogy a jövő az övé.