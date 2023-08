Bár a sportág hazai viszonylatban még gyermekcipőben jár, egyike a világ legdinamikusabban fejlődő versenyszerű hóbortjainak. Hogy pontosan hol is tart a nemzetközi elit, arról meggyőződhetnek mindazok, akik az említett napok valamelyikén felkeresik festői szépségű növénykertet, és belepillantanak a napi küzdelmekbe.

Számszerűen 27 ország 153 versenyzője érkezett Szarvasra, hogy eldöntse, a 40 év felettiek között ki a legjobb a kontinensen. A verseny zökkenőmentes lebonyolítását a Magyar Repülő Korong Szövetség tagjai és önkéntesei végzik. Az esemény arborétumi belépőjegy vásárlása mellett tekinthető meg. Az Arborétum területén elhelyezett öt különböző tanösvény tábla mutatja be a sportágat, a verseny eszközeit, neves versenyzőit, valamint a térképét és jelzéseit. A táblák mellett önkéntesek adnak tájékoztatást a versengés állásáról, megközelíthető útvonalakat ajánlanak a kert látogatóinak, akik délelőtt 10-12, illetve délután 14 és 16 óra között maguk is kipróbálhatják, hogy a frizbi szerű sportszert miként kell eljuttatni a célként kihelyezett „kosárba”.

A hétfői nap még a helyszín és a körülmények megismeréséről szólt a játékosok számára. Keddtől reggeltől vasárnap délutánig azonban a játékról és annak öröméről szól majd a rangos viadal, hivatalos megnyitója augusztus 22-én 17.30 órától lesz.