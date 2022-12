Békés megye sportja, 2022 2 órája

Több sportágban is Európa legjobbjai között végeztek megyénk versenyzői

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – a kajak-kenuval, sportlövészettel és légtornával foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

G. P. G. P.

Bácskay Adél Forrás: BMH

Sportlövészet A szarvasi Sutyinszki István a tereplövészet-Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként ezüstérmes lett. Sutyinszki az európai szövetségtől megkapta a Field Target Master címet. Sutyinszki a csehországi hunter field target Eb-n a magyar válogatott tagjaként ezüstérmes. Sutyinszki István /Forrás: BMH/ Légtorna Az észtországi POSA légtorna Európa-bajnokságon Kopcsák Lujza és Bácskay Adél (mindkettő Sportolj Békés Megye SE, edző: Varró Renáta) bronzérmes lett. Kopcsák Lujza /Forrás: BMH/ Kajak-kenu A belgrádi U23-as Eb-n Fodor Bence (KSI-Gyomaendrőd, edző: Kovács Gábor) a volt szarvasi Opavszky Márkkal ezüstérmes lett K-2 500 m-en. Az ifiknél a szarvasi Keller Gergő (edző: Bátor György) a szegedi Ozsgyáni Bencével bronzérmes az ifik K-2, 500-as számában. Keller Gergő két számban is világbajnok lett a szegedi ifjúsági világbajnokságon. A 4-es hajóban 500 m-en Ozsgyáni Bence, Hidvégi Zalán és Hidvégi Hunor társaságában, K-2, 500-on Ozsgyáni Bencével győzött Szegeden.

