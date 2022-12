Varró Renáta szerint a nemzeti melegítőt viselni nagy szó. Megtisztelő és értékes.

– Nem olimpiai sport a légtorna, de ez az Európa-bajnokság így is óriási élmény volt számunkra – mondta Varró Renáta, akinek Szilágyi Csilla volt a segítségére a felkészítésben. – Nagyon jó volt egy magyar delegációhoz tartozni, nagyon sok kiváló versenyzővel együtt, egységes melegítőt és címert viselni. Itt minden magyar szurkolt a nemzettársainak. Hatalmas élmény volt számunkra. Adél és Lujza a gyakorlatuk bemutatása után sem tétlenkedtek, a verseny után egyből sorolták a jövőben megtanulandó elemeket, melyeket szeretnének beépíteni a gyakorlataikba, sőt, zenéket is kaptam tőlük, melyekre szívesen légtornáznának jövőre. Azt hiszem kellő motivációt szereztek a versenyen. Nagyon jó volt, hogy a Sportolj Békés Megye SE légtornászai, és a szüleik online velünk voltak a verseny alatt, szurkoltak és motiválták a lányokat. Ez egy olyan közösség amire edzőként mindig is vágytam!

Élmények a versenyen kívül is A Sportolj Békés Megye SE versenyzői és családtagjai november 24-én érkeztek Tallinnba. Észtország fővárosába. Épen azon a hétvégén nyitott a karácsonyi vásár is, amit meglátogattak. Sokat sétáltak a városban, megnézték a Balti-tengert is. – A havas táj, az épületek lenyűgözőek voltak. Voltunk plázában, helyi kézműves boltokat látogattunk és célba vettünk néhány kávézót is. Szuperül éreztük magunkat, főleg, hogy a lányaink ilyen szépen szerepeltek, és mindketten egy gyönyörű Eb-bronzzal tértek haza, melyek öregbítik Békéscsaba és Békés megye hírnevét – mondta Varró Renáta.