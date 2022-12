Németországban folytatódott az Európai Kadet Körverseny sorozat. Heidenheimből sok szép emléke van a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia vívóinak. Tóth Hajnalka győzött ezen a versenyen, Bohus Réka ezüst-, Petri Renáta bronzérmes volt korábban.

Idén Gachályi Gréta lépett pástra a válogatott tagjaként. Galli Zsolt a válogatott és Gréta klubedzője beszámolójából kiderült, hogy a 225 főt számláló mezőnyben egyetlen vereséget szenvedett a csoportkörben.

Jöhettek a táblaasszók. A spanyol Gonzales (15:6) a lengyel Szymanska (15:5) a szintén ibériai Torrego (15:4), végül a diósgyőri Kozma (15:7) legyőzésével már a nyolcas döntőben találta magát. Itt újabb spanyol, Gomes Lopes várt rá. Gréta hamar megmutatta, ki a jobb vívó, újabb szomorúságot okozva El Cid földijeinek (15:8).

– A korosztály erősségét mutatja, hogy három magyar versenyző is bevívta magát a középdöntőbe. Gréta régi nagy riválisával, a debreceni Nagy Blankával került szembe. Legutóbbi csatájukat a hazai válogatón Blanka nyerte. Mint mindig most is szorosan alakult kettejük csörtéje. tizennégy–tizennégy után a csabai lány adta a győztes tust. Az aranyéremért a meglepetésre idáig jutó, még serdülő korosztályú miskolci Terhes Hannával kellett megküzdeni. Európa-bajnokunk címéhez méltó vívással múlta felül ifjú riválisát, feltéve ezzel a pontot egész napos kiemelkedő teljesítményére – számolt be a szakember.

Vasárnap huszonhárom válogatott részvételével rendezték meg a csapatversenyt. A magyar négyes a tizenhatos táblán kezdett, mindjárt egy nagy rivális, a francia csapat ellen.

– Kiváló kezdés után egyre jobban elhúztak lányaink és magabiztosan diadalmaskodtak (45:29). A kettes számú olasz válogatott legyőzése sem okozott különösebb nehézséget (45:37). A lengyelek mindkét csapata bejutott a középdöntőbe, nekünk a kettes számú kvartett jutott. Gréta vezérletével ezt a feladatot is megoldotta csapatunk (44:36). Az aranyéremért a hazai válogatottat kellett felülmúlni.

A közönség biztatásával hajtott németek alaposan megnehezítették a mieink dolgát, az utolsó párban egyenlő állásnál kötött be Nagy Blanka. Remekül vívott, így a végén már hátradőlhettünk, Csapatunk Budapest után újra a dobogó legmagasabb fokára állhatott – mondta Galli Zsolt.

Ezekkel az eredményekkel Gachályi Gréta a világranglista hatodik, míg a csapat a harmadik helyre lépett előre.