Az eseményen Debreczeni Dezső az által vezetett point-fighting csoport munkáját értékelve kitért a világjárvány okozta nehézségekre, ám tanítványai a viszontagságok ellenére is az eddigi legeredményesebb szereplést produkálták az őszi utánpótlás-világbajnokságon. A tréner elmondta, mindez természetesen nem történhetett volna meg a szülők támogatása nélkül és a csabai önkormányzat, illetve egyéni támogatók is jelentősen segítették az együttest. Lovas István ügyvezető alelnök elemzése is arról tanúskodott, hogy gyakran erőn felüli feladatott jelentett a versenyzési lehetőségek biztosítása.