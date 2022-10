A vendégeknél ráadásul két fontos játékos is megsérült, kérdés, hogy őket mennyire tudja pótolni ifj. Szabó Zoltán edző. A középmezőnyben tanyázó két gárda csap össze Eleken. Az újonc hazai együttes saját pályáján különösen veszélyes, de azért nem mehetnek biztosra, a tavaly még epizódszereplő, a mostani kiírásban több meglepetést is jegyző Rákóczi ellen. A dobogósok közül a Mezőkovácsháza a Dévaványa ellen feledtetné az elmúlt három (vesztes) mérkőzést. Meglepetésnek számítana a Mezőhegyes pontvesztése a Csanádapáca ellen, s bár nincs bombaformában az Ács-legénység, szurkolói akkor is elvárják a győzelmet.

Megyei II/A osztály, 10. forduló. Október 22., szombat, 14.30: Békési FC (10.)–Dobozi SE (14.), Eleki USE (8.)–OMTK-Rákóczi (7.), Mezőkovácsházi TE (3.)–Dévaványai SE (13.), Mezőberényi LE (9.)–Szabadkígyósi SZSC, Mezőhegyesi SE–Csanádapácai EFC, Szabadnapos: Békésszentandrási HMSE.

A Mezőmegyer SE (4.)–Csabacsűdi GYLSE (11.) és a Füzesgyarmati SK II (5.)–Békéscsabai MÁV SE (12.) mérkőzést pénteken lapzárta után rendezték.

A B osztályban hasonló utat járt be a Csorvás, mint a A-jelűben küzdő Mezőkovácsháza. Remek sorozattal kezdtek, ami a 6. fordulóban Kondoroson megszakadt, és legutóbb Tótkomlóson is csúnya vereségbe szaladt bele a gárda. Szombaton az újonc Magyarbánhegyes ellen javíthat a helyzetén a csapat, megadva az esélyét annak, hogy ne szakadjon le túlságosan a dobogósoktól.

Megyei II/B osztály, 10. forduló. Október 22., 14.30: Köröstarcsai KSK (7.)–Kevermes SE (2.), Kétegyházi SE (12.)–Kaszaper FC (9.), Kunágotai TE (8.)–Battonyai TK (11.), Csorvási SK (4.)–Magyarbánhegyesi FC (10.), Lőkösháza KSK (5.)–Gádoros SE (6.), Újkígyós FC (14.)–Medgyesegyházi SE (13.).

A Kondorosi TE (1.)–Tótkomlósi TC (3.) (0–0) mérkőzést október 15-én játszották.