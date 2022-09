A november negyedikén rajtoló, szlovén–északmacedón–montenegrói közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar nemzeti együttes Siófokon edzőtáborozik, majd Szlovénia felé veszi az irányt, ahol előbb csütörtökön, Celjében, majd szombaton Ljubljanában is felkészülési mérkőzést vív az Eb-társházigazda szlovén válogatottal. A túra jelentőségét az is adja, hogy a mieink a kontinenstorna csoportkörében – és a remélt továbbjutás esetén a középdöntőben is – a ljubljanai helyszínen lépnek majd pályára.