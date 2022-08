Most tizenkilenc csapat indult legkevesebb négy, maximum tizenkét fővel, és húsz állomás feladatait kellett végrehajtaniuk. Leginkább vicces és ügyességi próbatételek voltak, de nem maradt ki az éjszakai lövészet, a Magyarország-kvíz, az éjszakai kerékcsere (autón), a memóriafeladat és a csapatépítő játék sem. A verseny ideje alatt térkép segítségével (no és zseblámpával) kellett tájékozódni, ami azért is érdekes, mert már más településekről is neveztek a versenyre.

Megtudtuk, a szervezők a támogatóik segítségével mindenkit megvendégeltek lila hagymás zsíros kenyérrel és üdítővel. Az első három csapatot pedig éremmel is díjazták. 2022-ben a Házi Vegyes elnevezésű békéssámsoni csapat nyerte meg az éjszakai csillagtúrát.