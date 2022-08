Gyakorlatilag minden szempontból nézve, szakmailag és az utazást is tekintve az egyik legnehezebb erőpróba vár a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgóira az NB II. vasárnapi, harmadik fordulójában. A Brlázs Gábor által irányított lila-fehér-együttes az előző idényben még az élvonalban szerepelt, jelenlegi éllovas és bajnokaspiráns Gyirmót FC Győr vendége lesz, amely egy négy nullás és egy négy egyes sikerrel kezdte az idényt és amely a héten leigazolta a Csabán korábban összesen nyolc évet lehúzó Király Patrikot.

– A Gyirmót már nyilván más játékerőt képvisel, mint az előző két ellenfelünk – tekintette előre a klubhonlapon a vasárnapi és az MTK elleni jövő szerdai meccsre is a csabai tréner, aki csapatával a nyitányon 1–0-ra kikapott Pécsen, majd múlt hétvégén 6–1-re kiütötte az újonc Kazincbarcikát. – Ettől függetlenül úgy érzem, meglesz a sanszunk akár a győzelemre is. Erre készültünk egész héten, miközben azt is tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyon jó csapat ellen lépünk pályára, amelynél kitűzött cél, hogy az idény végén visszajusson az első osztályba. Három nap alatt játszunk két nehéz mérkőzést, úgyhogy most biztosan kiderül, hol tartunk nagyjából.

NB II. A 3. forduló programja: Vasárnap, 17.30: Gyirmót–Békéscsaba 1912 Előre, Tiszakécske–DVTK, Soroksár–Csákvár, Szombathely–Győr, Szentlőrinc–Szeged-Csanád. 19.00: MTK–Dorog, Kazincbarcika–Budafok, Pécs–Mosonmagyaróvár, Ajka–Kozármisleny, Siófok–Nyíregyháza.