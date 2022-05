– Meggyőző meneteléssel, gond nélkül jutott vissza azonnal az NB I.-be az Előre. Kell ennél jobb első idény egy új csapatnál edzőként?

– Az előzetes terveknek megfelelőn mindenki azt várta el tőlünk, hogy visszajussunk az élvonalba, ez volt a feladat. Természetesen idény közben akadtak problémák, amelyekkel meg kellett birkóznunk, közbejöttek sérülések, a fel­készülés során pedig az is kiderült, hogy Kiss-Walfisch Mercédesz anyai örömök elé néz, így rá sem számíthattunk. Menet közben azonban erősíteni tudtunk a játékoskereten, igyekeztünk pótolni a hiányzókat, és a csapategység is folyamatosan jó volt.

– Mi kellett még a bajnoki cím megszerzéséhez?

– Rengeteget dolgoztunk, dicséret jár a lányoknak azért a munkáért, amit együtt elvégeztünk. Ha nem végig ilyen szinten és ilyen alázatosan játszanak, akkor nehezebben teljesítettük volna a célokat. A stábból is mindenkit megillet a köszönet, hiszen ez egy közös munka volt.

– Tulajdonképpen végig egyenletesen jól és stabilan kézilabdáztak. Érezte azt bármikor is idény közben, hogy hullámvölgybe kerültek?

– Akadt azért egy-egy ilyen mérkőzés, főleg a március közepi, Kozármisleny elleni nyolcgólos vereség. Az egyik hármas védőnk, Giricz Laura kidőlt a meccs előtt, Gyimesi Kitti akkor tért vissza hathetes kihagyás után, minden szempontból nehéz volt áthidalni a problémákat azon a találkozón, fizikailag és mentálisan is fáradtabbak voltunk akkor, így elveszítettük a stabilitást, ami minket addig jellemzett. Utána azonban hamar elmozdultunk a kisebb holtpontról, vissza tudtunk térni arra az útra, amit elkezdtünk az idény elején. Ismét magunkra koncentráltunk, és maximálisan uraltuk a bajnokságot, a körbeverések miatt az eredmények is jól alakultak a szempontunkból, megtartottuk azt az előnyt, amit a rájátszáshoz érve megszereztünk. A százszázalékos teljesítménnyel megvívott alapszakasz döntően befolyásolta a hátralévő meccseket, azt, hogy talán egyszerűbb volt a rájátszás, de ott is minden egyes sikerért meg kellett dolgozni.

– A Békés NB I. B-s férficsapatától érkezve vette át a csabai női együttes irányítását tavaly nyáron. Elégedett az első idényével?

– Maximalista vagyok, mindig lehet jobban teljesíteni. Egy-egy mérkőzés eredményéből és a vereségekből is lehet tanulni, de összességében sikeres idényen vagyunk túl. Mostanra nagyjából mindenki „megtanulta” a másikat, a lányok engem és én is őket. Bízunk benne, hogy a következő időszakban is hatékonyan tudjuk folytatni ezt a munkát. A női szakággal kapcsolatos tapasztalatokban Mátéfi Eszter szakmai igazgató is segített. Jó stáb alakult ki, rendkívül sok hasznos és naprakész információt kaptam a játékosokról, akiket folyamatosan monitoroztunk.

– Az NB I. jóval magasabb szintet képvisel. Min kell változtatni, miben kell mindenképpen előrelépniük ahhoz, hogy ősztől az első osztályban is stabil teljesítményre legyenek képesek?

– Az erősségeinket meg kell tartani és még tovább javítani. Továbbra is a jó védekezésre kell alapoznunk, folytatni azt a munkát, amit ezen a téren már elkezdtünk. Még nagyobb sebességen kell kézilabdáznunk a jövőben, a támadójátékot is még inkább előtérbe kell helyeznünk, a felállt fal elleni variációinkat színesíteni. Ehhez viszont megfelelő játékosokra van szükség, muszáj úgy igazolnunk, hogy ezeket a feladatokat jobban tudjuk megoldani az első osztályban is.

– A közelmúlt hivatalos bejelentései alapján Bencsik Bojána, Kukely Klára, Mayer Szabina, Giricz Laura csapatkapitány, Andróczki Flóra, Gyimesi Kitti és Török Fanni is szerződést hosszabbított a klubbal, és érkezik Horváth Gréta, Termány Rita, valamint a horvát kapus, Marina Razum. Milyen további mozgás várható a játékoskeretben?

– Az eddig bejelentett új érkezőkön kívül szeretnénk még további két-három játékost igazolni, hogy a keretünk mennyiség és minőség terén is megfelelő legyen az első osztályban.

– Mi a terv a következő hetekben és a nyári alapozásra?

– Most még felméréseket végzünk a játékosokkal, zajlik a levezetés. Csütörtökön idényzáró vacsora lesz, majd elengedjük a játékosokat. Július közepén találkozunk újra és kezdjük el a felkészülést a következő évadra. Nyolchetes alapozást tervezünk, bízunk benne, hogy ennyi idő alatt az újjáépülő csapatot szépen össze tudjuk rakni. Hazai NB I.-es és külföldi ellenfelekkel is találkozunk az edzőmérkőzéseken, és augusztus huszadika körül természetesen ismét szeretnénk megrendezni a tavaly útjára indult Szabó Károly-emléktornát is. Aztán majd látjuk a bajnokság sorsolását, hogy pontosan mi és ki vár ránk az első fordulókban, mert annak függvényében élesítjük majd a formánkat az őszi idényrajtra.

Mindössze háromszor kaptak ki

A Békéscsabai Előre NKSE tavaly tavasszal tizenhét év után búcsúzott el ismét a női kézilabda NB I. küzdelmeitől és esett ki a másodosztályba. A nagy hagyományokkal rendelkező lila-fehér klubnál a csalódást keltő szereplést követően az azonnali feljutást tűzték ki egyértelmű célként, a feladat megvalósítását pedig Papp Bálintra bízták. A kétéves szerződést aláíró, 31 éves békéscsabai tréner 2016-tól a Békés másodosztályú férficsapatát irányította, négy éve pedig az EHF, az ­Európa Kézilabda-szövetség mesteredzői képesítését is megszerezte.

A lilák az NB I. B Keleti csoportjában mind a tizennyolc alapszakasz-mérkőzésüket megnyerték, míg a felsőházban hét győzelem mellett csak a Kozármisleny (20–28), a Komárom (25–27) és már tét ­nélküli meccsen az ezüstérmes, így szintén feljutó NEKA otthonában (21–22) maradtak alul. A Magyar Kupában a legjobb nyolcig menetelő békéscsabai csapat legeredményesebb bajnoki góllövője a pályafutását nyártól az élvonalban friss ezüstérmes, Bajnokok Ligája-résztvevő Ferencvárosban folytató Kukely Anna volt száznegyven találattal. Az ifjúsági és junior Európa-bajnok irányító mögött a házi góllövőlistán a korábbi ötvenszeres felnőtt válogatott beálló, Mayer Szabina végzett a második helyen kilencvenegy góllal, a harmadikon pedig a nyolcvannégyszer betaláló balkezes Iván Emese.