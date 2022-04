A csabai ifisták – az őszi sikert megismételve – ezúttal kétgólos győzelmet arattak, a serdülők önmaguk alatt teljesítettek, a legfiatalabbak az őszi kilencgólos győzelem után most nyolccal alulmaradtak az egyébként már a sátortetőtől „megszabadított” medencében, amelyhez egyelőre nincsenek hozzászokva a csabaiak.

Ceglédi VSE–Swietelsky-Békéscsaba 4–6 (0–1, 0–2, 2–1, 2–2)

Országos bajnokság, ifjúságiak, A2 csoport, rájátszás, felsőház, Budapest. V.: dr. Donaue, Irmes. Békéscsaba: Vozár M. – Dobos 1, Kiss Z., Bozgán 1, Osgyán 2 (1), Csatári 2 (2), Károlyi. Cs.: Budai, Szanyi, Hajdu A., Fodor Zs. Edző: Ajtai Miklós. Center-, szabaddobás-, majd akciógóllal háromgólos előnyre tett szert a Békéscsaba már a második negyed első harmadára. Innen próbált fölkapaszkodni a ceglédi alakulat, ám mielőtt utolérhették volna a csabaiakat, mindig jól jött egy büntetődobás lehetőség, amit kőkeményen ki is használtak Csatáriék.

Ceglédi VSE–Swietelsky-Békéscsaba 26–1 (6–0, 8–0, 5–0, 7–1)

Országos bajnokság, serdülők, A2 csoport, rájátszás, felsőház, Budapest. V.: Irmes, Csutorás. Békéscsaba: Korcsok P. – Budai, Kiss Z., Hajdu A., Szanyi 1, Bozgán, Fodor Zs. Cs.: Horváth Sz., Sajtos, Tasnádi, Pálenkás. Edző: Ajtai Miklós. A tavaly novemberi első találkozón is meglehetősen nagy gólkülönbséggel nyert a Cegléd Békéscsabán (4–19), most még arra is rátettek egy lapáttal az energikusan játszó és minden téren a viharsarkiak fölé nőtt Pest megyeiek.

Ceglédi VSE–Swietelsky-Békéscsaba 13–5 (3–1, 4–0, 2–3, 4–1)

Országos bajnokság, gyermek korcsoport, A2 csoport, rájátszás, felsőház, Budapest. V.: Csutorás, dr. Donauer. Békéscsaba: Beregszászi – Korcsok N. 1, Szatmári L. 1, Pallag, Pónya O., Komlódi 2, Szalai 1 (1). Cs.: Krizsán (kapus), Zimbran, Rácz, Bazsó, Szathmáry Zs., Pojendán. Edző: Fodor Ádám. A mérkőzés legelején, 1–1 után jött egy három negyeden átívelő békéscsabai gólcsend, ami alatt a házigazdák hétszer is eredményesek voltak (8–1) és el is dőlt a mérkőzés.