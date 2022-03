Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője is elégedetten nyugtázta sportolói szereplését.

– Márton Anita súlylökésben hozta az elvárt aranyérmet, s bár még nem találja régi önmagát, az aranyérem így is szépen csillog. A gyalogló Oláh (Kovács) Barbara 3000 méteren elért egyéni csúcsa azt mutatja, hogy a portugáliai edzőtáborban elvégzett munka eredménye már kezd látszódni, reméljük, hogy a márciusi békéscsabai bajnokságon is győzni tud – jegyezte meg Tóth Sándor.

– Steigerwald Ernő először futott a felnőttek között ob-n, a 400-on szerzett bronzérme és az egyéni csúcsa is dicséretes, mint ahogy a gyalogló junior magyar rekordot elérő, a versenyen negyedik Kovács Alexandráé is. Mindig azt mondom, hogy a korosztályosaink csúcsai akkor fognak igazán sokat érni, ha majd később a felnőtt mezőnyben is tartósan is ott tudnak lenni a legjobbak között, mint a sokszoros bajnok Márton Anita, a korábbi atlétáink közül Baji Balázs, vagy Gregor László.