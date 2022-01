MTK Budapest–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–19, –19, –21)

Röplabda Magyar Kupa női mérkőzés. Extraliga női mérkőzés. Budaörs, 100 néző. V.: Horváth M., Sík Barbara. MTK: Tettamanti 2, Berkó, Giommarini 9, Kilyénfalvi 11, Sziládi 10, Tatár 11. Cs.: Szalai (liberó), Borsos. Vezetőedző: Leiszt Máté. Békéscsaba: Kliszura 8, Pekárik 9, Drpa 12, Glemboczki 8, Strunjak 4, Konyijenko 4. Cs.: Molcsányi R. (liberó), Bagyinka, Karhu 3, Bodnár, Szatmári. Vezetőedző: Tóth Gábor.

1. szett: 0:2, 6:3, 6:6, 12:12, 15:20, 18:22. 2. szett: 6:4, 8:11, 11:12, 13:16, 15:21, 18:21, 19:24. 3. szett: 4:3, 5:10, 8:14, 12:14, 14:15, 16:20, 20:23.

A sérüléséből visszatérő Pekárik Eszter kezdőként kapott helyet a Békéscsabában.

A center pontjával kezdődött a mérkőzés, majd Tatár Gréta pontatlan ütése után megduplázódott az előny. Gyorsan felvette azonban a ritmust az MTK, amely éppen Tatár és Giommarini pontjaival fordított és húzott el három ponttal. A BRSE Drpa vezérletével egy 3:0-s sorozattal kiegyenlített, ám ezután ismét a hazaiak köszönthették egymást a sikeres pontok után. Innentől kezdve felváltva estek a pontok, Tóth Gábor vezetőedző azonban messze nem volt elégedett csapata játékával, ezért 12:12-es állásnál kikérte az első idejét. Lányai vették a lapot, és növelték a tempót, Glemboczki Zóra két rá jellemző szép, pontot érő megmozdulással vétette észre magát, miközben Pekárik Eszter is igyekezett hozzátenni a magáét. 18:15-ös csabai előnynél már Leiszt Máténak akadt némi mondanivalója, majd miután csapata nem tudta megbontani az ellenfél védekezését, öt pontos hátrányban ismét magához hívta Berkóékat. A viharsarkiaknál a sáncmunka is működött és amolyan pszichológiai nyomásgyakorlásként az orosz Kornyijenko még egy ásszal is bénította a túloldalon felsorakozó játékosokat. Tóth Gábor két poszton is cserélt, Kornyijenkót Bagyinka, Kliszurát Karhu váltotta. A társak nem nyújtották sokáig a játszmát, a jól játszó Glemboczki tett pontot a végére.

Az MTK kezdte jobban a második játszmát, főként Giommarini Maria és Kilyénfalvi Zsófia aktivizálta magát, utóbbi még ászt is ütött.

A csabaiak azonban nem hagyták tovább ficánkolni vendéglátóikat, egyre többen zárkóztak fel Glemboczki Zóra, Marta Drpa és Pekárik Eszter mögé, nem csoda, hogy 9:7-es csabai előnynél Leiszt Máté időt kért. A lelátón hiába próbálta a ritmust diktálni az egyszemélyes szurkolói zenekar, a kedvencek, ha nem is nagy távolságból, de csak követni tudták a csúcsformától még azért messze lévő viharsarkiakat. A volt együttese ellen mindig különösen motivált fiatal Tatár Gréta megpróbálta hátára venni az MTK-t (a második negyed derekán csapata addigi legjobbjaként már 10 pontnál tartott). Végül azonban, ha nehezen is, de ellépett a hazaiaktól a Békéscsaba, nemcsak támadásban, hanem védekezésben is eredményes tudott lenni a csapat, amely már hat pontos előnyt is birtokolt. Jöttek a menetrendszerű szettvégi cserék, ami lehetőséget jelentett a hazaiaknak arra, hogy lefelezzék a hátrányukat. A hajrában aztán hibák sorozatát követték el, így segítve a Csabát a játszmalabdához. Mielőtt azonban Karhu pontot tehetett a végére, gyermeke születése miatt mintegy másfél éves távollét után ismét pályára léphetett a csabaiaknál az egykori válogatott Bodnár Dorottya.

Sok hibával kezdték a harmadik felvonást a csabaiak, ám ezeket hamar kijavították és már az első szakaszban öt pontos előnyre tettek szert.

Leiszt edző hiába kért időt, játékosai sorozatos bakijai következtében megmaradt a különbség. Ezután a csabaiak kerültek hullámvölgybe, csaknem el is olvadt a nagy előny. A végét aztán megnyomta BRSE, elhúzott négy ponttal, s innen már nem bírt visszakapaszkodni az egész mérkőzésen derekasan küzdő MTK. A Békéscsaba megérdemelt győzelemmel kezdte az Extraliga 2. körét, ahol már 8 mérkőzés után a 8. sikernél tart.