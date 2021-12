„Nem lehet szavakba önteni azt, amit érzek. Gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy a top 100-ba bekerüljek. Nagyon boldog vagyok, hogy ez egy tornagyőzelemmel sikerült és nem egy torna közben értem el az álmaimat. Végig mondtam magamban, hogy ez is csak egy meccs, csak egy döntő, de nehéz volt kizárni a meccs tétjét, emiatt eléggé feszült voltam. Nagyon örülök, hogy sikerült és nem jövő héten kell megküzdenem ezért. Jövő héten top százas leszek! El se hiszem. Belülről nem volt olyan sima a döntő, mint azt az eredmény mutatja. Küzdöttem magammal is, a mentális dolgokkal is és az ellenféllel is. Nem volt könnyű az eredmény ellenére, de nagyon megkönnyebbültem a meccs után. Az utolsó labdamenet után az első gondolatom a top 100 volt, vagyis az, hogy 90. leszek a világranglistán. Vasárnap délután már repülök Montevideoba. Valószínűleg kedden lépek újra pályára. Itt már szeretnék újra felszabadultan játszani és tovább gyűjtögetni a pontjaimat, no meg a világranglistán még előrébb jutni annak ellenére, hogy már teljesítettem azt, amiért Dél-Amerikába jöttem. Köszönöm a sok-sok biztatást, nagyon fontos, hogy ilyen sokan támogatnak a céljaim elérésében, de nem szeretnék a top 90-nél megállni!”