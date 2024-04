A Padlásterápiát vezető G. Pataki Mária elmondta, hogy a 20. kiállítás alkalmat adott arra, hogy visszatekintsenek a kezdetekre, illetve apropót adott az is, hogy egyéves lett harmadik unokája. A témában mindenki szabadon alkothatott a szokásnak megfelelően, ő csak az irányt jelölte ki. Hozzátette, hogy a jubileumi tárlaton 24 alkotó közel száz műve jelenik meg: jellemzően festmények, de vannak grafikák is.

Köszöntőt mondott Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere. Fotó: Licska Balázs

A megnyitón Beraczkáné Veronika olvasta fel saját költeményét. A versében felemlegette, hogy tényleg egy padlásról indultak, hogy ecsetet ragadtak és festeni kezdtek, aztán otthonra találtak a bibliotékában. A képek finom látomások, életről szóló vallomások. Kiemelte, hogy jövő héten lesz a Padlásterápia kereken 500. foglalkozása. Ujvári Katalin szintén egy verset hozott, mégpedig Várnai Zseni: Csodák csodája című művét olvasta fel.

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az 500 foglalkozás azt jelenti, hogy közel ezer órát töltöttek el együtt alkotással a Padlásterápia művészei. Mint fogalmazott, a Padlásterápia sikeréhez szükség volt egy jó receptre, és a séf, G. Pataki Mária mellé kellett egy segéd, a támogató férj is, no meg egy csapat, amely alkot és kiállít, immár 20. alkalommal. Persze szükség volt eszközökre, illetve fűszerre is, amely a művészek lelkéből fakad.