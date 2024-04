Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a tárlat a Tavaszi Fesztivál részeként nyílt meg. Hangsúlyozta, igyekeznek nemcsak művészetet hozni Békéscsabára, hanem olyan művészetet is megmutatni, a közönség elé tárni, amely Békéscsaba része, amely itt született meg. A véleménye szerint a kiállítás, valamint az azon megjelent művek valamelyest a jövőről szólnak. Arról is beszélt, hogy a Gubis Mihály-kiállítással a kiállítóhely is fontos állomásához érkezett.

Köszöntőt mondott Szente Béla igazgató. Fotó: Licska Balázs

Ván Hajnalka művészettörténész a megnyitón kiemelte, hogy Gubis Mihály milyen adottságokkal rendelkezett, hogy elementáris erő és energia munkált benne, amelyek műalkotásokká váltak és ennek mentén – mint egyfajta szelencében – megmaradtak. Úgy véli, a tárlat különleges hangulattal bír, az érzelmekre hat. Mindegyik kép egy-egy külön világot jelenít meg, mindegyiket egy-egy önálló gondolat indította be, és beszélt a művész által használt szimbólumokról is.