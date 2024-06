A városvezető elmondta, hogy a negyven éve ugyanott, egy Bartók Béla úti tízemeletesnél működő Ricsi fagyizó üde színfolt Békéscsabán, sokan kedvelik az egyedi, tölcséres csavaros fagylaltot, amelyet magas színvonalon készít el Richweisz Tibor. Hozzátette, hogy egy Békéscsabához hűséges vállalkozásról van szó. Bár az elmúlt négy évtized sok változást hozott, és csak az elmúlt pár évben volt koronavírus-járvány és gazdasági kihívás is, sikerült megtartani a vendégkörét.

A munka szeretét kapta szüleitől Richweisz Tibor

Richweisz Tibor elmondta: úgy áldotta meg a Jóisten, hogy a munka szeretetét kapta szüleitől, ezért tudott itt is megmaradni ennyi ideig. Az élet sodorta, és szerinte mindennek oka van, ha egy ajtó bezárul, akkor kinyílik egy másik kapu. Bár elvégezte a vendéglátóiparit, inkább kereskedőnek érzi magát. Egyszer megtapasztalta, hogy a fagylaltárusításban van fantázia, ezért belevágott. Úgy ad el, ahogy kapni is szeretne, fontos, hogy mosolyogva, élménnyel távozzanak a betérők.

Negyven éve nyílt meg a Ricsi fagyizó, ennek apropóján köszöntötte Richweisz Tibort (középen) dr. Szigeti Béla és Szarvas Péter

Fotó: Licska Balázs

Sok támogatást kap feleségétől

A 75 éves szakember kiemelte, hogy felesége mindenben segíti, sok támogatást kap tőle. Hozzátette, hogy a Bartók Béla úti tízemeletes környékén ugyan van óvoda és iskola is, nincs igazán átmenő forgalom, ezért kimondottan a törzsvendégek, tehát azok keresik fel a Ricsi fagyizót, akik a tölcséres csavaros fagylaltra vágynak. Vannak olyanok, akik ha Békéscsabán vannak Ausztráliából, Új-Zélandról, New Yorkból, hozzá mennek fagylaltért.

Minden nap nyitva tart a Ricsi fagyizó

Bár szezonban minden nap nyitva tart – hétvége vagy ünnepnap ellenére is –, a forgalom tekintetében ki van téve az időjárásnak, mint fogalmazott, olykor többet nézi az eget, mint a gépet. Hetente változtat, olykor a csokoládé, olykor pedig a vanília mellé kever különféle gyümölcsöket. Vad dolgokkal nem próbálkozik, csak olyan ízeket párosít, amelyek be is váltak. A mai napig szereti a fagylaltot, meg is kell kóstolnia, hogy mit ad el. Mosolyogva hozzáfűzte: nem a szavak embere, csak a pult mögött.