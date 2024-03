Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. a gyulai kiállítóhelyek, így az Almásy-kastély működtetéséért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, a tacskótalálkozó ismét igazi családi programnak számított, szinte egytelen kutya sem érkezett csak egyetlen gazdival.

Óriási tömegeket vonzott a gyulai tacskótalálkozó. Fotó: Bencsik Ádám

Tacskótalálkozó: öten-hatan is elkísértek egy-egy kutyust

– Akadt olyan család, amelyben öten-hatan is elkísérték kis kedvencüket, tacskójukat, jött a nagypapa, a nagymama, a két gyermek és a két szülő is – fogalmazott Fekete-Dombi Ildikó. Mint kifejtette, nagyon sokan vettek részt a Harruckern térről induló, az Almásy-kastélyig tartó tacskófelvonuláson. Egészen különlegesnek számított, hogy a nyugdíjas bácsitól az egészen kicsi gyermekig valamennyi korosztály képviseltette magát a rendezvényen, illetve beöltöztetett kutyusok is akadtak szép számmal.

Nagyon sokszínű kutyatársadalmat értünk el, és az érdeklődők is sok helyről érkeztek, de közös volt bennük az állatok szeretete. A felelős állattartás is szerepet kapott a programban, adományt gyűjtöttünk az állatmenhely részére.

Fekete-Dombi Ildikó emlékeztetett arra, hogy a tacskó, mint plüssfigura a gyermekeknek szóló tárlatvezetés során került be a kastély programjába.

– A munkatársak tovább tágították a lehetőséget, és a plüsskutya mellett minden évben egyszer az igazi tacskók is visszatérnek az Almásy-kastélyhoz – emelte ki. Ahogy korábban megírtuk, Schell Antónia, Almásy Dénes gróf egyenesági leszármazottjának visszaemlékezései szerint a nemesi családnak több tacskója is volt.

– A kastély számára nagyon fontos a helyi társadalomba való integrálódás – emelte ki az ügyvezető igazgató. – Fontos számunkra, hogy családokat tudtuk kutyáikkal együtt megszólítani. Szombaton a szabad levegőn, a kastély kertjében lehettünk, a kutyák mindig mosolyra késztetnek, a gazdák között baráti kapcsolatok alakulnak ki, és bízunk abban, hogy sokan visszatérnek majd hozzánk, illetve elviszik a kastély jó hírét.

A kutyás program lebonyolítását az Alt Sándor vezette Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub segítette.

Fesztivállal ünnepelték a születésnapot

A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont születésnapi KastélyFESZT elnevezésű programsorozata emellett is számos érdekességet tartogatott. Pénteken „Kávézós forradalom” címmel a látogatók kávékülönlegességeket ismerhettek meg a reformkori kávéházakból. Megkóstolhatták a deákkenyeret, a fűszeres mokkát és az írkávét. Ugyancsak pénteken Láthatatlan kastély elnevezéssel suttogó tárlatvezetést tartottak a főurak számára észrevehetetlen cselédség életéről, a kastély „egykori személyzetével” is összefuthattak a látogatók.

Szombaton a tacskós felvonulás mellett tacskószépségverseny és tacskófutóverseny is színesítette a programot, természetesen nem maradhatott el Kastélytúra Tacskó Döncivel és kutyás diafilmeket vetítettek a kastély kápolnájával. Délután tortaosztás és Baracsi István koncertje is várta az érdeklődőket. Az elmúlt években a szabadtéri programokkal együtt közel 700 ezren járhattak már a kastélyban, illetve annak parkjában.