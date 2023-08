A program két célt fogalmazott meg: az egyik a gyermekek környezeti, környezettudatosságra nevelésének támogatása a nagycsoporttól a második osztályig; a másik pedig az óvoda és az iskola közötti átmenet segítése – mondta Szarka Anita, hozzátéve, hogy helyben indították útnak a projektet, az első évben kilenc óvoda kétszáz nagycsoportosa próbálhatta ki az óvodásoknak szánt munkafüzetet, valamint vehetett részt a Petőfi utcai általános iskolában megvalósított programokon, példaként említette a meghirdetett rajzversenyt.

Az óvodásoknak írt iskola-előkészítő munkafüzetet két óvodapedagógussal, Dohány András Róbertnével és Szelesné Arany Brigittával közösen alkotta meg, miután ötletével felkereste Papp-Jóljárt Gyöngyit, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola igazgatóját, valamint Pribelszki Péternét, a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda intézményvezetőjét. Az önkormányzat ugyancsak támogatta a projekt beindítását, a munkafüzeteket pedig a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium tanműhelyében nyomtatták ki.

Az óvodásoknak szóló munkafüzet tíz témakörben öleli fel a zöld jeles napokat szeptembertől májusig, az autómentes naptól a víz világnapján, a Föld napján át a madarak és a fák napjáig. Ezek azok a napok, amelyek minden óvodában beépíthetők az alapprogramba, a témák feldolgozásával pedig a nagycsoportosok ráhangolódnak az iskolára. A program a város támogatásának hála a következő nevelési évben immár minden önkormányzati óvodában elérhető lesz, azaz háromszáz nagycsoportos ismerkedhet meg Zénóval, a méhecskével, a program mondhatni kabalaállatával.

Közben elkészült az első osztályosoknak szánt munkafüzet, ebben támogatta a Békéscsabai Tankerületi Központ is. A munkafüzet azokat a témaköröket dolgozza fel, amelyek korábban környezetismeret órán kerültek elő. De úgy, hogy a feladatokat a tanítók elővehessék magyar vagy technika órán, ha olyan témakörhöz érnek, ahol motivációként, újabb ismeretanyagként felhasználhatók. Példaként hozta fel a közlekedést, az évszakokat. Ezek a feladatok öt-tíz percesként, de akár háziként is adhatók. Az első osztályosoknak a projektet a Petőfi utcai általános iskolában vezetik be először.

A pedagógus elmondta, hogy tavasszal szervezett egy szakmai fórumot, amelyre meghívott minden óvodapedagógust, aki a gyakorlatban foglalkozik a Zöld Őr Környezetvédelmi Program keretében a gyermekekkel. Kíváncsi volt a tapasztalatokra, hogy mivel lenne érdemes bővíteni a munkafüzetet, mit lenne ajánlott elvenni belőle. A visszajelzések kedvezőek voltak, így minimális változtatással nyomtatták ki újra az óvodásoknak szóló munkafüzetet.

Mivel szeretné, ha a projektet többen is megismernék, igyekszik azt népszerűsíteni a közösségi médiában, valamint együttműködésekre törekszik civil szervezetekkel, így a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel. Augusztus 22-én tart egy mondhatni évnyitót a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban, ahova vár minden olyan óvodát, nagycsoportosokkal foglalkozó óvodapedagógust, amelyek, akik részt vesznek, részt szeretnének venni a programban. Sőt érdeklődő szülőkre is számít, szerinte a munkafüzet otthoni használatra szintén alkalmas.

Szarka Anita hozzátette: ahogy az előző év egyfajta próbaév volt az óvodások számára, a hamarosan induló is az lesz az első osztályosoknak. Közben készíti a második osztályosoknak szóló munkafüzetet, amellyel teljessé válik a paletta. Mivel a tapasztalata szerint hiány van a szövegértést fejlesztő munkafüzetekből, egy ilyenben gondolkodik, ahol a kicsik ismeretterjesztő szövegeken keresztül tanulhatnak a környezetről, miközben fejlődik a szövegértésük, ami rendkívül fontos, elengedhetetlen lesz a továbbiakban.