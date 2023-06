Beol podcast 21 perce

Szeretni és adni – a Beol podcast vendége Kabai Gábor

A tavalyi év végén Békésben húsz koncertet is adott zenekaraival, illetve szólóban jótékonysági rendezvényeken, adventi, templomi eseményeken is zenélt. Emellett adományozó fellépésekkel beteg gyerekek javára gyűjtött, és liciteket is szervezett, hogy a befolyt pénzzel is segítse a bajba jutottakat. Stúdiónkban Kabai Gáborral, a Lobogó Láng, valamint a Hetvenszer Hétszer Bocsánat alapítójával, vezetőjével beszélgettünk.

Beol.hu Beol.hu

Ezek is érdekelhetik