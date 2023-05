Molnár Tibor Attila és bandája a Szeptember végén című verset, az egyik legismertebb Petőfi-költeményt öntötte zenés formába. A hangszerelésben megjelennek a trap-ből ismert ritmusok és brácsafutamok formájában népzenei témák is, sőt az együttesre jellemző effektezett ének sem marad el.

– A zenekarral elkezdtünk egy klipfüzért összerakni, amely a Trap kapitány- és a Tha Shudras-legendát foglalja össze. Történeteket zanzásítottunk és amikor jött a produkció, a Szeptember végén-re esett a választásuk, mert ez a költemény épp' aktuális a sztorinkban. Dallamos, jól énekelhető, olyan, mintha egy filmet kellene általa megrendezni – árulta el a részleteket Molnár Tibor Attila. Hozzátette, nem áll távol tőle a műfaj, mert annak idején versek megzenésítésével bontogatta a szárnyait.

Molnár Tibor Attila és bandája a Szeptember végén című verset, az egyik legismertebb Petőfi-költeményt öntötte zenés formába. Forrás: Kertész Imre Intézet

– Elsősorban József Attila ihletett meg, akit a szakmai riválisai nem hagytak érvényesülni – ez mindmáig jelen van a művészvilágban –, de Petőfit is kedvelem. Az említett történetünk bemutatja, hogyan kerültek fel a maszkok a zenekar tagjaira. A költő gondolatai passzolnak ahhoz, amik mostanában erősen foglalkoztatnak bennünket is: mit képviselünk, mit hagyunk az utókorra, mi lesz azokkal, akiket szeretünk az elmúlásunk után – részletezte Trap kapitány, hangsúlyozva, ő arra törekszik, hogy nyomokat hagyjon.

– Olyan nyomokat szeretnék hagyni, amik jellemzik azt, aki voltam, és aki vagyok, ez az első számú célom. Az érték fontosabb annál, mennyire népszerű, vagy sikeres a termékem. A hitvallásomat egyébként a zeneszámaink sorai is kimondják – fűzte hozzá Molnár Tibor Attila, aki önmagát extrémnek vallja, de nem a szórakoztató értelemben.

– Nehéz eset vagyok, hiszen együtt kell éljek Trap kapitánnyal, meg sok mindenki mással, de jártamban-keltemben a Clark Kent álcám segít. Egyre kevésbé megy, hogy ne ismerjenek fel, de a koboldjelmez bizonyos eseményeken túl erős lenne. Egyébként nem zavaró, ha rám köszönnek, beszélgetnek, de nem ezért csinálom. Igyekszem kedves lenni az emberekkel, miközben azért úgy teszek, mintha titok lenne a kilétem, szólok, hogy kicsit halkabban... – humorizált a művész, aki az utóbbi időben szívritmus-problémái miatt kicsit visszavett a tempóból.

– Igyekszem főként a Trap kapitányos és FMaN néven futó munkáimat vinni, idénre a többit lecsupaszítom. A Shudrastól sok más elvette az időt, zenei producerként, zeneszerzőként, szövegíróként, hangszerelőként, beatboxosként is alkotok – tette hozzá. Hangsúlyozta, egy-két kivételtől eltekintve már nem alkalmazott művészként tevékenykedik, inkább ő kér fel másokat. Megválogatja, kivel tölti az idejét, nem fut felesleges köröket olyanokkal, akik „csak leverik a bábukat a sakktábláról”.

Trap kapitány több lábon áll, sokszínű személyiség

Molnár Tibor Attila 1990 szeptemberében született, a Tha Shudras nevű együttes énekese, mint Trap kapitány. Freddie Shuman álnéven szövegíró, zeneszerző, hangmérnök és zenei producer, FMaN néven beatboxos előadóként tevékenykedik. Táncos-színészként indult, rapperként folytatta, reklámgrafikusként és rendezvényszervezőként is dolgozott, végül zenei szakember lett. A Tha Shudras nevű formációval 2014-ben részt vett egy országosan ismert tehetségkutatóban, ahol a formáció a negyedik helyezést szerezte meg, a verseny legjobb eredményt elért csapata lett. Egy évvel később megjelent a zenekar debütáló albuma, majd 2016-ban kijött a második korong is, Tüzet hozzál, békét szíts néven. Molnár Tibor Attila sokat koncertezett a Tha Shudras mellett Tóth Gabi, sőt Oláh Gergő oldalán is, akiknek később zeneszerzőként és zenei producerként is dolgozott. Fix tagja lett a Tóth Vera Quartettnek és a Roma Soulnak, majd a USNK-nek is. Dalszövegeket írt, A Dal 2017 egyik adásában három szerzeménye is elhangzott. A Tha Shudras-zal 2020-ra váltak újra aktívabbakká. FMaN néven szólódalt is írt Maradj otthon címmel.

Az ingyenes előadásra a [email protected] e-mail címre várja az érdeklődők jelentkezését a Kertész Imre Intézet.