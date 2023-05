Dánielfy Gergő Petőfi Sándor Nem ért engem a világ című költeményét dolgozta át, a dal elsőként hangzik el a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című zenés előadásban. A fiatal tehetség elmondta, nagyon modern köntösbe burkolta a verset, megzenésítéskor előkerült a gitár, és több más akusztikus hangszer is.

– A dallamvilág és a dallamvezetés is azonosul a szöveggel, már maga a cím is erőteljes, ehhez adtuk még a himnikus refrént. Megszerettem a verset, teljes egészében bele tudom élni magam, büszke vagyok a számra, amely megszületett. A Szabadság, szerelem című előadásban dalok és prózák váltják egymást, miközben Petőfi levelezése is kirajzolódik. A zenék és a szövegek szép ívet járnak be, örülök, hogy az én dalommal indul a produkció – sorolta Dánielfy Gergő. Hozzátette, Petőfi forradalmi léte, hazaszeretete, erőt adó jelensége követendő példa lehet minden ember, minden fiatal számára, neki is imponál a költőóriás több személyiségvonása, főleg a kendőzetlen őszintesége. Hangsúlyozta, a Petőfi-bicentenárium kulturális programkínálatának köszönhetően most mindenki kap egy szeletet a költőtől, az egész esztendő „tanítja” Petőfit.

A kérdésre, mi áll hozzá a legközelebb, zenélés, színészet, avagy műsorvezetés, elárulta, nem tud egyet kiválasztani.

– A zenében igazán őszinte lehetek, ki tudok mondani bármit, amit máshol nem merek, legyen szó szerelemről, boldogságról, vagy mélységes csalódottságról. A színház kapcsán azt szoktam mondani, hogy a játék életem legnagyobb szerelme, sokkal izgalmasabb a színpadi életem, mint a valóságos, persze ez függ a darabtól is. A nézők előtt lényegesen erősebb az impulzitás, jobban érzem a teret, sőt az embereket is magam körül. Kicsit fiktív világ, ami ott kitárul, pont ettől izgalmas. A műsorvezetés meg hab a tortán. A Petőfi tévében is sokat beszélgetünk mostanában a névadó költőről. Élő adásban vagyok, tehát mindig van bennem drukk. Tudom, hogy nem ronthatok, nem hibázhatok, ha mégis, akkor ügyesen ki kell jönnöm belőle. Megfigyeltem, ha kamera van rajtam, még a legdepresszívebb érzéseim is eloszlanak, sokkal magabiztosabb vagyok – részletezte Dánielfy Gergő.

A jövőbeli terveiről elárulta, koncertturnéra indul, emellett júniusig ki szeretne adni egy újabb zeneszámot. Az Elmegyek című daluk sikere nyomán visszatér a népies-rockos stílusra, a muzsikához a klipet is most fogja forgatni.

Országjáró körútjának következő állomásaként május 23-án érkezik Békéscsabára a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című produkció. Az ingyenes előadásra a [email protected] e-mail címre várja az érdeklődők jelentkezését a Kertész Imre Intézet.