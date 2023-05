Derzsi György játszotta Sárdyit, a zenés naplót Meskó Zsolt írta és Harangi Mária rendezte.

– Tíz évvel ezelőtt már járt Kondoroson ez az előadás, és nagyon boldog vagyok, hogy voltak visszatérő nézők is, illetve más településekről is eljöttek – hangsúlyozta Petrovszki-Rigler Ivett, a szervező, a kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház vezetője. – Biztos vagyok benne, senki nem bánta meg, hogy megnézte a darabot, mert Derzsi Györgynek fantasztikus hangja van. Az eltitkolt szerelem története pedig igazán megható, ugyanakkor tartalmaz humoros momentumokat is. Sokakra lúdbőrt csalt az előadás, többeknek láttam könnyeket a szemében. Amennyire kevés a díszlet, annyi mélysége van a darabnak, és volt miről beszélgetni utána. Magam is másodjára láttam, és újra hatott rám, miként másokra is.

Derzsy György formálta meg a híres bonvivánt a darabban

A darabban olyan dalok csendültek fel, mint a Nagy árat kér a sors a boldogságtól, Adj Uram Isten, Nagyapám húszéves volt, Londonban hej…, Rózsalevél, Hazámba vágyom, Hej, fellegek, fellegek; és még számos részlet a Sárdy János által fémjelzett filmekből és operettekből.

Az előadást megtekintette Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is, aki hangsúlyozta, köszönet jár a szervezőknek, hogy ilyen színvonalas előadást hoztak el a kondorosi művelődési házba. Hozzátette, élvezte az előadást, és ezt látta a közönségen is, ami jó érzéssel töltötte el.