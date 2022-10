Az épületet bemutatják úgy is, mint környezettudatosan működő intézményt: a geotermikus hűtő- és fűtőrendszert, a szelektív hulladékgyűjtést és a korszerű világítástechnikát.

Az Erkel Ferenc Emlékházban a régi korok meghitt kertjeibe lehet bepillantást nyerni, a Ladics-házban azt mutatják be, a 21. század embere hogyan töltheti fel fenntartható módon a ház kamráját ősszel, a gyulai várban a hagyományos solymászbemutatót azzal egészítik ki, mit kell tenni, ha sérült madarat vagy fiókát találunk.

A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalomban szintén lesz gyógynövényismereti interaktív beszélgetés Valkovszky Noémi kertészmérnökkel október 13-án, a Jane Goodall Intézet jóvoltából lesznek egésznapos előadások a fenntartható életmódról és az öntevékeny, közösségi környezetvédelemről október 20-án, november 4-én pedig szó lesz a vályogházak javításáról és a fekete vályogtégla készítéséről. Lesz Márton-napi családi délután és Four Hands Band-koncert is, amellyel azt szeretnék bemutatni, hogy a múzeum több mint egyszerű kiállítótér, közösségi tér is egyben.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban különleges tárlatvezetéseken mutatják be, hogy a rezidenciában a korszak legmodernebb műszaki megoldásait használták, így volt az épületnek légfűtési rendszere és gázvilágítása. A Fittmúzeum kategóriában arról mesélnek, hogy a 19. században a kertben létrehoztak lovaspólópályát, úszómedencét, tenisz- és tornapályát, sőt egy repülőgép-leszállópályát is hangárral, a gyerekeknek pedig babaházat, játszóteret és egy „mini állatkertet” a Békés megyei településen.