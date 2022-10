– A New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny támogatóink segítségével 2022-re világ egyik legjelentősebb zongoraversenyévé nőtte ki magát. Az előválogató után versenyünk szóló és zenekari döntőre hívja a négy kiválasztott fiatalt, mindkét eseményre a Carnegie Hallban kerül sor. Az Orchestra of St. Luke’s New York egyik, ha nem a legkiválóbb együttese amelyet Hollerung Gábor vezényel majd, az élő közvetítéssel a zenekari döntőt pedig a világ minden pontján előreláthatólag többmillió néző követi majd. Ehhez hasonló Liszt ünnep még nem volt az országhatárokon túl!” – fogalmazott György Ádám művészeti vezető.

A zsűriben György Ádám zsűrielnök meghívására idén Farkas Gábor a Zeneakadémia tanszékvezetője és Dr. Steven Spooner, a Johns Hopkins Egyetem professzora kapott helyet - olvasható a papageno.hu-n.

A döntőben

a tajvani Yi-Chen Feng mellett,

a japán Eri Yamamoto, a

New York-i Maxim Lando és

Kovács Gergely versenyzett.

Kovács Gergely Békéscsabán született, zongoratanár nagymamája segítségével kezdett zenét tanulni négyéves korában. Tizenkét évesen az Országos Nyíregyházi Zongoraverseny Nagydíjasa lett, ezzel egy időben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges Tehetségek Osztályába, ahol Keveházi Gyöngyi és Eckhardt Gábor vették szárnyaik alá.

Békéscsabáról Budapestre költözött családjával együtt. 2010-ben harmadik díjat nyert Szerbiában az Isidor Bajic Nemzetközi Zongoraversenyen, 2013-ban az olaszországi Pietro Argento Nemzetközi Zongoraversenyen első díjat, majd elnyerte a Gundel Művészeti Díjat is. Szenvedélyes kamarazenész, a 2013-as és a 2016-os Weiner Leó Országos kamarazenei versenyen egyaránt harmadik díjat nyert hegedű-zongora kategóriában.

2014 és 2017 között végezte BA képzését a Zeneakadémián Nádor György és Eckhardt Gábor irányításával. 2015-ben a Nemzetközi Paloma O’Shea Zongoraversenyen a legjobb húsz közé jutott Spanyolországban, Santanderben, a World Piano Teachers Association nemzetközi zongoraversenyén pedig nagydíjat nyert. 2016-ban Izraelben játszott a jeruzsálemi Zeneakadémián, koncertjét az elhunyt Kocsis Zoltán emlékének dedikálva, majd 2017-ben a barcelonai Maria Canals Nemzetközi Zongoraverseny különdíjasaként koncertezhetett Barcelonában.

2017 és 2019 között elvégezte a mesterképzést a Zeneakadémián Némethy Attila és Réti Balázs vezetésével. Koncertezett Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Szlovákiában, Spanyolországban, Erdélyben, Indonéziában és New Yorkban. 2018-ban a Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen 2. díjat nyert, az első díj nem került kiosztásra. Ezt követően Junior Príma díjjal jutalmazták.

A Bank of China ösztöndíjasai közé választotta 2018-ban, 2019-ben pedig Fischer Annie-ösztöndíjjal jutalmazták. Mester diplomakoncertjét 2019. április 2-án tartotta a Zeneakadémia Nagytermében, melyen a Solti György Kamarazenekar közreműködött Hamar Zsolt vezényletével. Ezután a Pennsylvania-i Lancaster Internation Piano Festival ösztöndíjasa. 2019 szeptemberében szólóesttel bemutatkozhatott a New York-i Carnegie Hallban.

2019–2020 között a Zeneakadémia Zongora Szólista Mesterképzésének hallgatója Dráfi Kálmán növendékeként. A Zeneakadémia hagyományt teremtő Újévi Nyitányának fellépője 2019-ben és 2020-ban, mely utóbbit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával adhatta, és az M5 csatorna műsorára tűzte számos alkalommal. 2020-ban átvehette a Cziffra Fesztivál Tehetség-Díját.