A Gyulai Várszínház sokkal több egy játszóhelynél, egy szellemi alkotóműhely, amely meghatározó szerepet játszik a magyar és a nemzetközi kultúrában – mondta el köszöntőjében dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint kiemelte, a teátrum nagyszerű teljesítmény nyújt annak a küldetésnek a megvalósításában, hogy helyi, adott esetben helyi történeti értékeket tegyen a színházi kultúra részévé. Emlékeztetett arra, hogy pár éve nagy sikerrel mutatták be A fáklya kialszik című darabot, amely a Gyulai Vár hősies védőinek históriáját mutatta be. Idén pedig boldog Apor Vilmos történetét formálta színdarabbá és rendezi dr. Elek Tibor, a teátrum igazgatójának kérésére Dér András.

A Mindenkinek mindene című drámát a várszínház és a Győri Nemzeti Színház ősbemutatójaként láthatja majd a közönség július 1-én és július 2-án, majd az előadás ősztől Győrben folytatja pályáját. Az összművészeti fesztiválon összesen öt új bemutató lesz, és a programban a musicalektől a komolyabb témákig mindenki találhat az érdeklődésének és a hangulatának megfelelő darabot. A hagyományos Erdélyi héten az erdélyi magyar színházak darabjait, míg a tematikus minifesztiválon, Tamás Áron életművét ismerhetik meg az érdeklődők.

Forrás: Kiss Zoltán

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, hagyományosan a nyári évad első programja a Körös-völgyi Sokadalom. Hozzátette, fesztivált a millennium évében hívták életre az ország több pontján, szinte minden megyében, ám mostanra csak a gyulai esemény maradt fenn.

A rendezvénysorozaton az érdeklődők együtt élvezhetik a néptánc, a népzene, a népi kézművesség, a népművészet csodálatos remekeit. Hangsúlyozta, a Gyulai Várszínház filozófiája nem képzelhető el a népi kultúrához való kötődés nélkül. Az első színház előadás Petőfi Sándor A helység kalapácsa című műve lesz, a kiváló alkotó munkássága pedig a népi kultúrából táplálkozott. Ugyancsak a népi kultúrához kapcsolódik a város díszpolgárának is emléket állító Halmos Béla Népzenei Fesztivál.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a Gyulai Várszínház a világon is egyedülállónak számít különleges programja és egyedi környezete miatt.

Kitért arra, hogy az elmúlt mintegy hatvan évben a magyar színjátszás színe-java, a nemzet színészei közül szinte mindenki megfordult a teátrumban. Hangsúlyozta, az Erdélyi Hét programjai erősítik nemzetünk összetartozását. Szólt arról, hogy aki Gyulára látogat, az a turizmus minden formáját kipróbálhatja, a Gyulai Várfürdő, az aktív turizmus, a kulturális turizmus egyaránt jelen van a városban. Mint mondta, jelenleg is két, óriási érdeklődésre számot tartó tárlat, a Sisi-kiállítás és a Magyar Géniusz Vándorkiállítás is látható Gyulán.

Forrás: Kiss Zoltán

Kocsis Klára, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára elmondta, elindulása óta egyetlen alkalommal, 2020-ban, a pandémia tombolásának idején nem tudták megrendezni a Körös-völgyi Sokadalmat.

- A kimaradó év azonban nem megrendítette a programot, hanem felerősítette az esemény hiányát – tette hozzá a szakember. Hangsúlyozta, a fesztivál igazi ünnep, amelyen a Dél-Alföld népművészeti szervezeteinek összefogásával népi kézműves hagyományainkat vonultatják fel.

- Ezekre az értékekre pedig mint kincsünkre vigyázunk, amelyet szeretnénk megosztani minden érdeklődővel, kicsikkel és nagyokkal, az itt élőkkel és az ide látogatókkal. Ha tovább adjuk, a hagyomány nem fogyatkozik, hanem tovább él és gazdagodik – fogalmazott. - Az élő népművészet jelen lehet a mindennapokban, a viseletekben, a tárgyakban. A népi kézművesség hatással van a szépérzékünkre és megerősíti identitástudatunkat.

Forrás: Kiss Zoltán

Farkas Lilla, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület elnöke a három nap színpadi programjaiba engedett betekintést. Mint mondta, ott népzenészek, néptáncosok és népdalénekesek, mintegy hatszázan gondoskodnak a kiváló hangulatról. Pénteken este az Országos Gyermektánc Fesztivál gálaműsorát tartották. Szombaton ugyanezek a gyermekek, fiatalok játszanak majd egy látványos program keretében, érdemes lesz megnézni az izgalmas feladatokat. Lesz Határ Menti Összművészeti Fesztivál, míg 20.30-tól a Békés Megyei Néptáncgálát tartják a Tószínpadon.

Vasárnap a táncosoké, zenészeké, mesemondóké a színpad

Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója elmondta, mostantól egészen augusztus 17-ig a legkülönbözőbb korú és érdeklődési körű színházi közönségnek kínálnak a legkülönbözőbb műfajokban minőségi művészeti élményeket. Vígjáték, musical, operett, történelmi drámák, kamaradarabok, zenés-táncos produkciók, öt saját bemutató és három színházi fesztivál egyaránt színesíti a palettát.

A népi kultúrához több előadással is kapcsolódnak. Népzenészek és néptáncosok is fellépnek több produkcióban, például Vecsei H. Miklós Ifjú barbárok című darabjában, ami Bartók Béla és Kodály Zoltán barátságáról és fiatalkori népdalgyűjtő élményeiről szól. Az Erdélyi héten a Boldog nyárfalevél és az Ördöngölő Messiás című előadásokban is nagy szerepet kapnak néptáncosok és népzenészek.