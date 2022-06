Varga Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, Scholtz Endrét mindenki ismeri Békéscsabán, nélküle elképzelhetetlen a város, vele mindig történik valami, neki mindig van egy humoros sztorija.

Sorolta: 1981 óta 150-nél is több kiállítást rendezett Békés megyében, több nagyvárosban, Budapesten, illetve külföldön egyaránt. 1996-ban az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének, Bill Clintonnak is adományozott egy festményt, amelyet egy Kispolskival vitt el a budapesti nagykövetségre. 2009-ben az akkori megyeházán, a kormányhivatal mai épületében ötven művéből nyílt tárlat. 2011-ben világrekordot döntve megszervezte A világ legnagyobb képbemutatása című villámkiállítását, önkéntesek ötszáz alkotását emelték egyszerre a magasba, a képekből álló sor ezer méter hosszú volt.

Több ezer képet festett, amelyek megtalálhatók közintézményekben és magángyűjtőknél egyaránt. Élénk színek jellemzik a festményeit, amelyekből felejthetetlen és olykor megfejthetetlen hangulat árad, amelyek tárgya a természet és az épített környezet – folytatta Scholtz Endre méltatását Varga Tamás alpolgármester. Hozzátette: a Gesztuskirály becenevet kapott művészhez közel áll a tenger és az Alföld egyaránt, akrillal és pasztellel dolgozik.

Koncz Gábor Kossuth-díjas színművészt több évtizedes barátság köti a békéscsabai művészhez. Előadásában azt mondta: ha most Scholtz Endre leteszi az ecsetet, akkor is halhatatlan, és hogy megkoronázták, amikor megkapta az Művészeti életpálya elismerést. Azt kívánta neki, hogy őrizze meg a tüzet, ami minden művész felhajtóereje. Viccesen hozzátette: mindig is irigy volt a festőkre, mert ők akkor dolgoznak, amikor akarnak, neki viszont 7 óra 7 perckor mindig felhúzták a függönyt.

Koncz Gábor

Az érdemes művész beszélt arról is, hogy Békéscsaba a szíve egyik csücske, ahol sok szép nyarat töltött, Gyulán pedig több főszerepet is játszott. Konzervatív, maradi színésznek mondta magát, akinek fontosak a hagyományok, és úgy fogalmazott, hogy ahol nincs istenlés, ott elvadul a nép és anarchia lesz, amit a celebeknél is jobban gyűlöl. Hangsúlyozta, hogy megkérdőjelezhetetlen a keresztény hite, és hogy mindig úgy élt, ahogy helyesnek tartotta.

A kiállítást Takács Győző nyitotta meg, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett keramikusművész egy képkeretet hozott ajándékba Scholtz Endrének. Elmondta, hogy fiatal korában ismerte meg a békéscsabai művészt: ő egy szakkört vezetett, Scholtz Endre pedig elsős gimnazista volt. Nem kellett irányítani, terelgetni, csak biztatni, és azóta ki is bontakozott teljesen.